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В Чернигове демонтируют отель, который разрушили российские оккупанты

17 августа 2023 20:00
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Чернигове демонтируют отель, который разрушили российские оккупанты
Разрушенная гостиница "Украина" в Чернигове. Фото: Черниговский городской совет
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Местные власти Чернигова разрешили демонтировать разрушенное здание отеля "Украина" и провести его реконтрукцию на арендованном земельном участке. Он пострадал в результате боевых действий в городе в начале полномасштабного вторжения.

Об этом сообщила пресс-служба Черниговского городского совета.

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"Вопрос (демонтажа. — Ред.) отеля "Украина" необходимо решать оперативно, потому что это здание несет угрозу черниговцам. К счастью, никто не пострадал, когда произошла аварийная ситуация и отвалилась часть крыши. Если произойдет подобная трагедия, то это будет ответственность владельца. И хорошо, что после полутора лет они выходят на исполком с просьбой предоставить разрешение на демонтаж и реконструкцию. Демонтаж желательно бы начать уже в ближайшие недели после принятия этого решения", — отметил исполняющий обязанности городского головы Александр Ломако.

Что произошло со зданием

Известно, что здание отеля разрушили российские оккупанты ночью 11 марта 2022 года, вероятно, из-за попадания ракеты "Искандер". После того, как боевые действия в городе закончились, мэр Владислав Атрошенко не раз обращался к владельцам гостиницы с просьбой начать демонтаж.

Из-за сильного урагана 2 июня 2023 года была сорвана часть крыши разрушенного отеля. Она упала на проезжую часть по просп. Победы, где повредила троллейбусную контактную сеть. Пострадавших тогда, к счастью, не было.

"Владельцев гостиничного заведения, в соответствии с принятым решением комиссии ТЭБ и ЧС Черниговского городского совета, обязали предоставить письменное разъяснение о возможных сроках демонтажа аварийных конструкций и заказать экспертизу, которая бы определила меры по стабилизации сооружения. В августе спасатели сняли часть поврежденной крыши, которая угрожала обвалом", — добавили в сообщении.

Напомним, в Чернигове планируют открыть мемориальный комплекс погибшим в российско-украинской войне военным. Комплекс будет рассчитан на 150–160 захоронений.

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