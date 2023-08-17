У Чернігові демонтують готель, який зруйнували російські окупанти

Зруйнований готель "Україна" у Чернігові. Фото: Чернігівська міська рада

Місцева влада Чернігова дозволила демонтувати зруйновану будівлю готелю "Україна" та провести його реконтрукцію на орендованій земельній ділянці. Він постраждав внаслідок бойових дій у місті на початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

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"Питання (демонтажу. — Ред.) готелю "Україна" необхідно вирішувати оперативно, тому що ця будівля несе загрозу чернігівцям. На щастя, ніхто не постраждав, коли сталася аварійна ситуація і відвалилася частина даху. Якщо станеться подібна трагедія, то це буде відповідальність власника. І добре, що після півтора року вони виходять на виконком з проханням надати дозвіл на демонтаж та реконструкцію. Демонтаж бажано б розпочати вже найближчими тижнями після ухвалення цього рішення", — зазначив виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако.

Що сталося з будівлею

Відомо, що будівлю готелю зруйнували російські окупанти вночі 11 березня 2022 року, ймовірно, через влучання ракети "Іскандер". Після того, як бойові дії в місті закінчилися, мер Владислав Атрошенко не один раз звертався до власників готелю з проханням почати демонтаж.

Через сильний буревій 2 червня 2023 було зірвано частину даху зруйнованого готелю. Вона впала на проїжджу частину на просп. Перемоги та пошкодила тролейбусну контактну мережу. Постраждалих тоді, на щастя, не було.

"Власників готельного закладу, відповідно до прийнятого рішення комісії ТЕБ та НС Чернігівської міської ради, зобов’язали надати письмове роз’яснення щодо можливих строків демонтажу аварійних конструкцій та замовити експертизу, яка б визначила заходи щодо стабілізації споруди. У серпні рятувальники зняли частину пошкодженого даху, яка загрожувала обвалом", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, у Чернігові планують відкрити меморіальний комплекс загиблим у російсько-українській війні військовим. Комплекс буде розрахований на 150-160 поховань.