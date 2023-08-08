В Черновцах обнаружили бешенство у домашней собаки: какие улицы оказались под угрозой

Собака на улице. Фото: Pexels

В Черновцах у домашней собаки обнаружили бешенство. В результате на частном хозяйстве ввели карантин. К тому же несколько улиц города оказались под опасностью.

Об этом сообщает районная военная администрация.

Читайте также:

Угроза из-за бешенства

На заседании Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии угрожающими определили следующие зоны улиц:

Смотрицкая;

Кобзарская;

Таджикская;

Тихая;

Сечевых Стрельцов.

Жители этих улиц должны сообщить государственным учреждениям ветеринарной медицины в случае неестественного поведения животных.

Где можно сделать бесплатную прививку

В Черновицкой области есть 13 учреждений, в которых можно сделать бесплатную прививку для животных:

Список больниц. Фото: if.gov.ua

Памятка о прививках для животных. Фото: t.me/eu4saferfood

Как распознать бешенство

У человека инкубационный период бешенства длится от семи дней до трех месяцев, но может увеличиваться до одного или трех лет в зависимости от ряда факторов:

места, количества и глубины укусов (самые опасные укусы в лицо и голову в целом);

количества и активности попавшего в рану вируса;

возраста пострадавшего (дети уязвимее взрослых).

"Начальные симптомы бешенства — повышение температуры и боль, а также необычные или непонятные ощущения покалывания, пощипывания или жжения в месте повреждения. После появления симптомов заболевание практически всегда заканчивается летально. В процессе распространения вируса по центральной нервной системе развивается прогрессивное смертельное воспаление головного и спинного мозга", — рассказали в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

Симптомы бешенства у животных:

имеются следы от укусов;

грызут место укуса;

ласковые, капризные, настороженные одновременно;

слабый аппетит;

едят несъедобное;

слюнотечение;

рвота;

агрессивность.

Напомним, ученые из Университета Вирджинии в США обнаружили, что общение с собаками в течение 5-20 минут снижает уровень стресса у людей. Это взаимодействие также полезно и для собак, поскольку повышает у них уровень окситоцина.