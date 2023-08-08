В Черновцах обнаружили бешенство у домашней собаки: какие улицы оказались под угрозой
В Черновцах у домашней собаки обнаружили бешенство. В результате на частном хозяйстве ввели карантин. К тому же несколько улиц города оказались под опасностью.
Об этом сообщает районная военная администрация.
Угроза из-за бешенства
На заседании Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии угрожающими определили следующие зоны улиц:
- Смотрицкая;
- Кобзарская;
- Таджикская;
- Тихая;
- Сечевых Стрельцов.
Жители этих улиц должны сообщить государственным учреждениям ветеринарной медицины в случае неестественного поведения животных.
Где можно сделать бесплатную прививку
В Черновицкой области есть 13 учреждений, в которых можно сделать бесплатную прививку для животных:
Как распознать бешенство
У человека инкубационный период бешенства длится от семи дней до трех месяцев, но может увеличиваться до одного или трех лет в зависимости от ряда факторов:
- места, количества и глубины укусов (самые опасные укусы в лицо и голову в целом);
- количества и активности попавшего в рану вируса;
- возраста пострадавшего (дети уязвимее взрослых).
"Начальные симптомы бешенства — повышение температуры и боль, а также необычные или непонятные ощущения покалывания, пощипывания или жжения в месте повреждения. После появления симптомов заболевание практически всегда заканчивается летально. В процессе распространения вируса по центральной нервной системе развивается прогрессивное смертельное воспаление головного и спинного мозга", — рассказали в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.
Симптомы бешенства у животных:
- имеются следы от укусов;
- грызут место укуса;
- ласковые, капризные, настороженные одновременно;
- слабый аппетит;
- едят несъедобное;
- слюнотечение;
- рвота;
- агрессивность.
Напомним, ученые из Университета Вирджинии в США обнаружили, что общение с собаками в течение 5-20 минут снижает уровень стресса у людей. Это взаимодействие также полезно и для собак, поскольку повышает у них уровень окситоцина.