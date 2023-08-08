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В Черновцах обнаружили бешенство у домашней собаки: какие улицы оказались под угрозой

8 августа 2023 14:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Черновцах обнаружили бешенство у домашней собаки: какие улицы оказались под угрозой
Собака на улице. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Черновцах у домашней собаки обнаружили бешенство. В результате на частном хозяйстве ввели карантин. К тому же несколько улиц города оказались под опасностью.

Об этом сообщает районная военная администрация.

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Угроза из-за бешенства

На заседании Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии угрожающими определили следующие зоны улиц:

  • Смотрицкая;
  • Кобзарская;
  • Таджикская;
  • Тихая;
  • Сечевых Стрельцов.

Жители этих улиц должны сообщить государственным учреждениям ветеринарной медицины в случае неестественного поведения животных.

Где можно сделать бесплатную прививку

В Черновицкой области есть 13 учреждений, в которых можно сделать бесплатную прививку для животных:

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Список больниц. Фото: if.gov.ua
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Памятка о прививках для животных. Фото: t.me/eu4saferfood

Как распознать бешенство

У человека инкубационный период бешенства длится от семи дней до трех месяцев, но может увеличиваться до одного или трех лет в зависимости от ряда факторов:

  • места, количества и глубины укусов (самые опасные укусы в лицо и голову в целом);
  • количества и активности попавшего в рану вируса;
  • возраста пострадавшего (дети уязвимее взрослых).

"Начальные симптомы бешенства — повышение температуры и боль, а также необычные или непонятные ощущения покалывания, пощипывания или жжения в месте повреждения. После появления симптомов заболевание практически всегда заканчивается летально. В процессе распространения вируса по центральной нервной системе развивается прогрессивное смертельное воспаление головного и спинного мозга", — рассказали в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

Симптомы бешенства у животных:

  • имеются следы от укусов;
  • грызут место укуса;
  • ласковые, капризные, настороженные одновременно;
  • слабый аппетит;
  • едят несъедобное;
  • слюнотечение;
  • рвота;
  • агрессивность.

Напомним, ученые из Университета Вирджинии в США обнаружили, что общение с собаками в течение 5-20 минут снижает уровень стресса у людей. Это взаимодействие также полезно и для собак, поскольку повышает у них уровень окситоцина.

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