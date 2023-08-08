У Чернівцях виявили сказ у домашнього собаки: які вулиці опинилися під загрозою
У Чернівцях у домашнього собаки виявили сказ. Внаслідок цього на приватному господарстві запровадили карантин. До того ж декілька вулиць міста опинилися під небезпекою.
Про це повідомляє районна військова адміністрація.
Загроза через сказ
На засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії загрозливими визначили такі зони вулиць:
- Смотрицька;
- Кобзарська;
- Таджицька;
- Тиха;
- Січових Стрільців.
Мешканці цих вулиць повинні повідомити до державних установ ветеринарної медицини у випадку неприродної поведінки тварин.
Де можна зробити безплатне щеплення
У Чернівецькій області є 13 установ, в яких можна зробити безплатне щеплення для тварин:
Як розпізнати сказ
У людини інкубаційний період сказу триває від семи днів до трьох місяців, але може збільшуватися до одного чи трьох років, залежно від низки факторів:
- місця, кількості й глибини укусів (найнебезпечніші укуси в обличчя та голову загалом);
- кількості й активності вірусу, що потрапив у рану;
- віку постраждалого (діти вразливіші за дорослих).
"Початкові симптоми сказу — підвищення температури та біль, а також незвичні або незрозумілі відчуття поколювання, пощипування чи печіння у місці пошкодження. Після появи симптомів захворювання практично завжди закінчується летально. У процесі поширення вірусу центральною нервовою системою розвивається прогресивне смертельне запалення головного і спинного мозку", — розповіли в Центрі громадського здоров'я МОЗ України.
Симптоми сказу у тварин:
- наявні сліди від укусів;
- гризуть місце укусу;
- ласкаві, примхливі, насторожені одночасно;
- слабкий апетит;
- їдять неїстівне;
- слинотеча;
- блювота;
- агресивність.
Нагадаємо, вчені з Університету Вірджинії у США виявили, що спілкування з собаками протягом 5-20 хвилин знижує рівень стресу у людей. Ця взаємодія також корисна й для собак, оскільки підвищує у них рівень окситоцину.