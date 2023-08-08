У Чернівцях виявили сказ у домашнього собаки: які вулиці опинилися під загрозою

Собака на вулиці. Фото: Pexels

У Чернівцях у домашнього собаки виявили сказ. Внаслідок цього на приватному господарстві запровадили карантин. До того ж декілька вулиць міста опинилися під небезпекою.

Про це повідомляє районна військова адміністрація.

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Загроза через сказ

На засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії загрозливими визначили такі зони вулиць:

Смотрицька;

Кобзарська;

Таджицька;

Тиха;

Січових Стрільців.

Мешканці цих вулиць повинні повідомити до державних установ ветеринарної медицини у випадку неприродної поведінки тварин.

Де можна зробити безплатне щеплення

У Чернівецькій області є 13 установ, в яких можна зробити безплатне щеплення для тварин:

Перелік лікарень. Фото: if.gov.ua

Пам'ятка про щеплення для тварин. Фото: t.me/eu4saferfood

Як розпізнати сказ

У людини інкубаційний період сказу триває від семи днів до трьох місяців, але може збільшуватися до одного чи трьох років, залежно від низки факторів:

місця, кількості й глибини укусів (найнебезпечніші укуси в обличчя та голову загалом);

кількості й активності вірусу, що потрапив у рану;

віку постраждалого (діти вразливіші за дорослих).

"Початкові симптоми сказу — підвищення температури та біль, а також незвичні або незрозумілі відчуття поколювання, пощипування чи печіння у місці пошкодження. Після появи симптомів захворювання практично завжди закінчується летально. У процесі поширення вірусу центральною нервовою системою розвивається прогресивне смертельне запалення головного і спинного мозку", — розповіли в Центрі громадського здоров'я МОЗ України.

Симптоми сказу у тварин:

наявні сліди від укусів;

гризуть місце укусу;

ласкаві, примхливі, насторожені одночасно;

слабкий апетит;

їдять неїстівне;

слинотеча;

блювота;

агресивність.

Нагадаємо, вчені з Університету Вірджинії у США виявили, що спілкування з собаками протягом 5-20 хвилин знижує рівень стресу у людей. Ця взаємодія також корисна й для собак, оскільки підвищує у них рівень окситоцину.