Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow У Чернівцях виявили сказ у домашнього собаки: які вулиці опинилися під загрозою arrow

У Чернівцях виявили сказ у домашнього собаки: які вулиці опинилися під загрозою

8 серпня 2023 14:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Чернівцях виявили сказ у домашнього собаки: які вулиці опинилися під загрозою
Собака на вулиці. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Чернівцях у домашнього собаки виявили сказ. Внаслідок цього на приватному господарстві запровадили карантин. До того ж декілька вулиць міста опинилися під небезпекою.

Про це повідомляє районна військова адміністрація.

Читайте також:

Загроза через сказ

На засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії загрозливими визначили такі зони вулиць:

  • Смотрицька;
  • Кобзарська;
  • Таджицька;
  • Тиха;
  • Січових Стрільців.

Мешканці цих вулиць повинні повідомити до державних установ ветеринарної медицини у випадку неприродної поведінки тварин.

Де можна зробити безплатне щеплення

У Чернівецькій області є 13 установ, в яких можна зробити безплатне щеплення для тварин:

null
Перелік лікарень. Фото: if.gov.ua
null
Пам'ятка про щеплення для тварин. Фото: t.me/eu4saferfood

Як розпізнати сказ

У людини інкубаційний період сказу триває від семи днів до трьох місяців, але може збільшуватися до одного чи трьох років, залежно від низки факторів:

  • місця, кількості й глибини укусів (найнебезпечніші укуси в обличчя та голову загалом);
  • кількості й активності вірусу, що потрапив у рану;
  • віку постраждалого (діти вразливіші за дорослих).

"Початкові симптоми сказу — підвищення температури та біль, а також незвичні або незрозумілі відчуття поколювання, пощипування чи печіння у місці пошкодження. Після появи симптомів захворювання практично завжди закінчується летально. У процесі поширення вірусу центральною нервовою системою розвивається прогресивне смертельне запалення головного і спинного мозку", — розповіли в Центрі громадського здоров'я МОЗ України.

Симптоми сказу у тварин:

  • наявні сліди від укусів;
  • гризуть місце укусу;
  • ласкаві, примхливі, насторожені одночасно;
  • слабкий апетит;
  • їдять неїстівне;
  • слинотеча;
  • блювота;
  • агресивність.

Нагадаємо, вчені з Університету Вірджинії у США виявили, що спілкування з собаками протягом 5-20 хвилин знижує рівень стресу у людей. Ця взаємодія також корисна й для собак, оскільки підвищує у них рівень окситоцину.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

18:40Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз