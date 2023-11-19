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В Чернобыле впервые за 100 лет обнаружили очень редкую рысь

19 ноября 2023 20:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Чернобыле впервые за 100 лет обнаружили очень редкую рысь
Евразийская рысь в Чернобыле. Фото: Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Киевской области, на территории Чернобыля, было замечено присутствие евразийской рыси. Этот вид, который исчез с территории Полесья в Украине в прошлом веке, теперь был обнаружен снова.

Об этом сообщает Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник.

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В сообщении говорится, что ранее евразийская рысь полностью пропала с этих территорий, и лишь изредка здесь появлялись особи, пришедшие из малочисленных репродуктивных групп в Беларуси. 

Однако теперь заповедник может похвастаться многочисленными снимками этого мохнатого хищника с кисточками на ушах, чья популяция стала стабильной на защищенных землях заповедника.

Чернобыль
Сообщение о появлении евразийской рыси в Чернобыле. Фото: скриншот

Что известно про евразийскую рысь

Рыси уникальны среди кошачьих своей необычной внешностью. Они обладают сравнительно коротким телом и длинными, мощными ногами. Их пушистые лапы покрыты густой шерстью, которая растет даже между подушечками на пальцах. Рыси не склонны к дальним миграциям и обычно обитают на одной территории, особенно если там достаточно добычи. В европейских условиях на территории в 100 квадратных километров обычно проживает 1-2 особи.

Рысь не избегает близости с человеком, иногда появляясь на окраинах населенных пунктов и даже городов. Не зафиксировано достоверных случаев нападения рыси на людей. Основной пищей этих животных являются белые зайцы. 

Они также питаются тетеревиными птицами, мелкими грызунами и охотятся на косуль, пятнистых оленей и других мелких животных. Иногда рыси нападают на домашних кошек и собак, а также на лис, енотовидных собак и других небольших зверей.

Напомним, что оккупационные силы России занимаются вывозом животных из украинского природного заповедника "Аскания-Нова" в Херсонской области. Животных незаконно транспортируют в Сафари-парк, расположенный в Краснодаре.

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