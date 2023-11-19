У Чорнобилі вперше за 100 років виявили дуже рідкісну рись

Євразійська рись у Чорнобилі. Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

У Київській області, на території Чорнобиля, було помічено присутність євразійської рисі. Цей вид, який зник з території Полісся в Україні у минулому столітті, тепер виявили знову.

Про це повідомляє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

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У повідомленні йдеться, що раніше євразійська рись повністю зникла з цих територій, і лише зрідка тут з'являлися особини, які прийшли з нечисленних репродуктивних груп у Білорусі.

Однак тепер заповідник може похвалитися численними знімками цього волохатого хижака з пензликами на вухах, чия популяція стала стабільною на захищених землях заповідника.

Повідомлення про появу євразійської рисі у Чорнобилі. Фото: скриншот

Що відомо про євразійську рись

Риси унікальні серед котячих своєю незвичайною зовнішністю. Вони мають порівняно коротке тіло і довгі, потужні ноги. Їхні пухнасті лапи вкриті густою шерстю, яка росте навіть між подушечками на пальцях. Риси не схильні до далеких міграцій і зазвичай мешкають на одній території, особливо якщо там достатньо видобутку. У європейських умовах на території 100 квадратних кілометрів зазвичай проживає 1-2 особи.

Рись не уникає близькості з людиною, іноді з'являючись на околицях населених пунктів і міст. Чи не зафіксовано достовірних випадків нападу рисі на людей. Основною їжею цих тварин є білі зайці.

Вони також харчуються тетерукими птахами, дрібними гризунами й полюють на козуль, плямистих оленів та інших дрібних тварин. Іноді рисі нападають на домашніх кішок та собак, а також на лисиць, єнотоподібних собак та інших невеликих звірів.

Нагадаємо, що окупаційні сили Росії займаються вивозом тварин з українського природного заповідника "Асканія-Нова" у Херсонській області. Тварин незаконно транспортують до Сафарі-парку, що у Краснодарі.