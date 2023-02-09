В Чернобыле живет стадо одичавших коров — как они там оказались

В Чернобыльской зоне живет стадо диких коров: как они там оказались
В окрестностях Чернобыля живет стадо диких коров. Раньше скот был домашним, но после смерти хозяев коровы стали жить на свободе.
Об этом сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.
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Что известно
Так, в окрестностях Чернобыля живут и пасутся уникальные жители Чернобыльского заповедника — стадо диких коров. Мониторинг ученых и фотографии ловушек подтверждают это.
Как отмечают в Чернобыльском заповеднике, первоначально животные принадлежали двум семьям самоселов. Когда в 2016 году умерли их хозяева, стадо начало жить на свободе.
Эти коровы относятся к распространенной на Полесье украинской черно-пестрой молочной породе. В позапрошлом году стадо насчитывало до 20 голов.
"Они научились выживать без людей, ведь предки коров — выходцы из дикой природы. Через несколько лет стадо настолько одичало, и при появлении человека или автомобиля быстро убегало в ближайшие заросли", — рассказывают в заповеднике.
Поскольку на территории зоны отчуждения много заброшенных построек, в них стадо защищается от ветра и дождя. Еды для них достаточно на территории заповедника. Даже снежной зимой животные раскапывают копытами сухие травы.
Напомним, ранее мы писали, что в Португалии пес установил мировой рекорд и вошел в Книгу Гиннеса как старейшая собака в мире. 1 февраля ему исполнилось 30 лет и 266 дней.