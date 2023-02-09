В Чернобыле живет стадо одичавших коров — как они там оказались

В 2016 году скончались владельцы животных

В окрестностях Чернобыля живет стадо диких коров. Раньше скот был домашним, но после смерти хозяев коровы стали жить на свободе.

Об этом сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

Что известно

Так, в окрестностях Чернобыля живут и пасутся уникальные жители Чернобыльского заповедника — стадо диких коров. Мониторинг ученых и фотографии ловушек подтверждают это.

Как отмечают в Чернобыльском заповеднике, первоначально животные принадлежали двум семьям самоселов. Когда в 2016 году умерли их хозяева, стадо начало жить на свободе.

Эти коровы относятся к распространенной на Полесье украинской черно-пестрой молочной породе. В позапрошлом году стадо насчитывало до 20 голов.

"Они научились выживать без людей, ведь предки коров — выходцы из дикой природы. Через несколько лет стадо настолько одичало, и при появлении человека или автомобиля быстро убегало в ближайшие заросли", — рассказывают в заповеднике.

Поскольку на территории зоны отчуждения много заброшенных построек, в них стадо защищается от ветра и дождя. Еды для них достаточно на территории заповедника. Даже снежной зимой животные раскапывают копытами сухие травы.

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