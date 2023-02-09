У Чорнобилі живе стадо здичавілих корів — як вони там опинилися

У Чорнобильській зоні живе стадо диких корів: як вони там опинилися
На околицях Чорнобиля живе стадо диких корів. Раніше худоба була домашньою, втім після смерті господарів корови стали жити на волі.
Про це повідомляє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.
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Що відомо
Так, на околицях Чорнобиля живуть і пасуться унікальні мешканці Чорнобильського заповідника — стадо диких корів. Моніторинг вчених і фотографії фотопасток підтверджують це.
Як зазначають у Чорнобильському заповіднику, спочатку тварини належали двом родинам самоселів. Коли у 2016 році померли їх господарі, стадо почало жити на волі.
Ці корови належать до поширеної на Поліссі української чорно-рябої молочної породи. Позаминулого року стадо налічувало до 20 голів.
"Вони навчились виживати без людей, адже предки корів — вихідці з дикої природи. За кілька років стадо настільки здичавіло, що при появі людини чи автомобіля прудко втікало в найближчі хащі", — розповідають у заповіднику.
Оскільки на території зони відчуження багато покинутих будівель, у них стадо захищається від вітру та дощу. Їжі для них достатньо на території заповідника. Навіть сніжної зими тварини розкопують копитами сухі трави.
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