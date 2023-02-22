В четырех областях Украины обнаружили новый штамм коронавируса Кракен

В четырех областях Украины обнаружили штамм коронавируса "Кракен": что о нем известно
В четырех областях Украины уже зафиксировали новый штамм коронавируса "Кракен". Это было прогнозируемо, ведь этот подвид вируса уже активно распространяется по всему миру.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
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Итак, вариант Omicron XBB.1.5 обнаружили уже на территории четырех областей: Сумской, где был первый пациент, Закарпатской, Тернопольской и Одесской. Отмечается, что такое развитие события было прогнозируемым, ведь каждая новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 вытесняет собой предыдущую.
"Сам по себе Omicron хоть и переносится легче, но имеет способность передаваться быстрее. Это дополнительно нагружает медицинскую систему. Чтобы защитить себя и своих близких нужно вакцинироваться и делать прививочные бустерные", — отметила руководительница отдела эпиднадзора Оксана Кошалко.
Что известно о коронавирусе штамма "Кракен"
По данным Всемирной организации здравоохранения, XBB.1.5 не имеет специфических мутаций, которые могли бы делать его более опасным, чем другие субварианты. Однако, по сравнению с предыдущими субвариантами, XBB.1.5 наиболее эффективно уклоняется от иммунного ответа человека и способен вызвать серьезные заболевания у пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.
Техническая консультативная группа ВОЗ по эволюции вируса пришла к выводу, что этот субвариант может способствовать увеличению уровней заболеваемости. Также довольно быстро замещает стандартный вариант Omicron, который циркулировал ранее.
Напомним, ранее мы писали, что во Львове стремительно возросла заболеваемость коронавирусом.