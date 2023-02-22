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У чотирьох областях України виявили штам коронавірусу "Кракен": що про нього відомо

22 лютого 2023 19:48
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
У чотирьох областях України виявили новий штам коронавірусу Кракен
У МОЗ закликають українців не нехтувати щепленням
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

У чотирьох областях України вже зафіксували новий штам коронавірусу "Кракен". Це було прогнозовано, адже цей підвид вірусу вже активно шириться усім світом.

Про це інформує Центр громадського здоров'я МОЗ України.

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Деталі

Відтак, варіант Omicron XBB.1.5 виявили вже на території чотирьох областей: Сумській, де був перший пацієнт, Закарпатській, Тернопільській та Одеській. Зазначається, що такий розвиток події був прогнозований, адже кожна нова мутація коронавірусу SARS-CoV-2 витісняє собою попередню.

"Сам по собі Omicron хоч і переноситься легше, проте має здатність передаватися швидше. Це додатково навантажує медичну систему. Аби захистити себе та своїх близьких, потрібно вакцинуватися та робити бустерні щеплення", — зазначила керівниця відділу епіднагляду Оксана Кошалко.

Що відомо про коронавірус штаму "Кракен"

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, XBB.1.5 не має специфічних мутацій, які б могли робити його більш небезпечним, ніж інші субваріанти. Однак, порівняно з попередніми субваріантами, XBB.1.5 найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини та здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом.

Технічна консультативна група ВООЗ з еволюції вірусу дійшла висновку, що цей субваріант може сприяти збільшенню рівнів захворюваності. Також він доволі швидко заміщує стандартний варіант Omicron, який циркулював раніше.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Львові стрімко зросла захворюваність на коронавірус

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