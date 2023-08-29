В ГБР сообщили, сколько офицеров запаса были незаконно сняты с военного учета
Советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян рассказала, что 388 офицеров запаса могли быть незаконно сняты с военного учета. По ее словам, следует провести проверку.
Об этом Татьяна Сапьян сказала в эфире телемарафона.
Незаконное получение "белого билета"
По словам Сапьян, 388 офицеров запаса — это те, в отношении которых есть соответствующие подозрения в оперативно-следственных групп.
"Нужно проверить — действительно ли у них есть проблемы со здоровьем и они на законных основаниях были сняты с воинского учета, или все же справка была не совсем честной", — отметила советник по коммуникациям ГБР.
Напомним, в Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 15 ноября. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и должны стоять на военном учете. Это помогает военным оценивать и формировать мобилизационный резерв для выполнения мобилизационных планов во время особого правового режима.
Также мы писали, что еще в декабре прошлого года Кабмин утвердил постановление о военном учете, согласно которому военнообязанные украинцы и украинки, находящиеся за рубежом должны обязательно стать и на консульский, и на военный учет в дипломатических представительствах страны, в которой будут находиться.