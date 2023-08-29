У ДБР повідомили, скільки офіцерів запасу були незаконно зняті з військового обліку

Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян. Фото: Ukrinform

Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян розповіла, що 388 офіцерів запасу могли бути незаконно зняті з військового обліку. За її словами, потрібно провести перевірку.

Про це Тетяна Сапьян сказала в ефірі телемарафону.

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За словами Сапьян, 388 офіцерів запасу — це ті, щодо яких є відповідні підозри в оперативно-слідчих груп.

"Потрібно перевірити — чи дійсно у них є проблеми зі здоров'ям і вони на законних підставах були зняті з військового обліку, чи все ж таки довідка була не зовсім чесною", — наголосила радниця з комунікацій ДБР.

Нагадаємо, в Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 15 листопада. Всі чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними й мають стояти на військовому обліку. Це допомагає військовим оцінювати та формувати мобілізаційний резерв для виконання мобілізаційних планів під час особливого правового режиму.

Також ми писали, що ще в грудні минулого року Кабмін затвердив постанову про військовий облік, відповідно до якої військовозобов'язані українці та українки, які перебувають за кордоном, мають обов’язково стати і на консульський, і на військовий облік у дипломатичних представництвах країни, в якій перебуватимуть.