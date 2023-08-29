Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow У ДБР повідомили, скільки офіцерів запасу були незаконно зняті з військового обліку arrow

У ДБР повідомили, скільки офіцерів запасу були незаконно зняті з військового обліку

29 серпня 2023 16:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ДБР повідомили, скільки офіцерів запасу були незаконно зняті з військового обліку
Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян. Фото: Ukrinform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян розповіла, що 388 офіцерів запасу могли бути незаконно зняті з військового обліку. За її словами, потрібно провести перевірку.

Про це Тетяна Сапьян сказала в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Незаконне отримання "білого квитка"

За словами Сапьян, 388 офіцерів запасу — це ті, щодо яких є відповідні підозри в оперативно-слідчих груп. 

"Потрібно перевірити — чи дійсно у них є проблеми зі здоров'ям і вони на законних підставах були зняті з військового обліку, чи все ж таки довідка була не зовсім чесною", — наголосила радниця з комунікацій ДБР.

Нагадаємо, в Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 15 листопада. Всі чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними й мають стояти на військовому обліку. Це допомагає військовим оцінювати та формувати мобілізаційний резерв для виконання мобілізаційних планів під час особливого правового режиму. 

Також ми писали, що ще в грудні минулого року Кабмін затвердив постанову про військовий облік, відповідно до якої військовозобов'язані українці та українки, які перебувають за кордоном, мають обов’язково стати і на консульський, і на військовий облік у дипломатичних представництвах країни, в якій перебуватимуть.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Головні новини 28 серпня: просування ЗСУ, "очі" ГУР у Криму, самогубство полковника СБУ

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз