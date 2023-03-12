В некоторых регионах применяют отключения света, — Укрэнерго

Отключение света

После массированной ракетной атаки и атаки дронами, произошедших 9 марта, энергетическая инфраструктура в Житомирской и Харьковской областях была серьезно повреждена. Однако, благодаря быстрому реагированию энергетиков, энергоснабжение бытовых потребителей в этих регионах было восстановлено уже в субботу.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Отключение света

Работа по устранению последствий атаки все еще продолжается. Некоторые районы Харькова временно отключаются из-за перегрузки оставшегося в работе оборудования. Это связано с ограничениями на сетевую мощность и предупреждением возможных аварийных отключений при росте потребления в течение дня.

Снижение потребления энергии сравнительно с прошлыми выходными способствует более стабильному функционированию системы. В других регионах энергопотребление не ограничивалось, так как имеющихся объемов производимой электроэнергии достаточно для покрытия потребностей всех потребителей. Ограничения на сетевую мощность применяются только в регионах, где энергетическая инфраструктура была повреждена из-за массированных вражеских ракетных обстрелов.

Ситуация на данный момент находится под контролем, и энергетики продолжают работу по восстановлению энергосистемы в регионах, которые пострадали от атак.

Напомним, что в Киеве были применены стабилизационные отключения света в некоторых районах. Конкретно, в частях Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов были применены отключения в соответствии с графиками.