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У деяких регіонах застосовують відключення світла, — Укренерго

12 березня 2023 12:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Відключення світла
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Після масованої ракетної атаки та атаки дронами, що сталися 9 березня, енергетична інфраструктура у Житомирській та Харківській областях була серйозно пошкоджена. Однак завдяки швидкому реагуванню енергетиків енергопостачання побутових споживачів у цих регіонах було відновлено вже в суботу.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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Відключення світла

Робота з усунення наслідків атаки все ще триває. Деякі райони Харкова тимчасово відключаються через перевантаження устаткування, що залишилося в роботі. Це пов'язано з обмеженнями на мережеву потужність та запобіганням можливим аварійним відключенням при зростанні споживання протягом дня.

Зниження споживання енергії порівняно з минулими вихідними сприяє більш стабільному функціонуванню системи. В інших регіонах енергоспоживання не обмежувалося, тому що наявних обсягів електроенергії, що виробляється, достатньо для покриття потреб усіх споживачів. Обмеження на мережеву потужність застосовуються лише в регіонах, де енергетична інфраструктура була пошкоджена через масовані ворожі ракетні обстріли.

Ситуація наразі перебуває під контролем, і енергетики продовжують роботу щодо відновлення енергосистеми у регіонах, які постраждали від атак.

Нагадаємо, що у Києві було застосовано стабілізаційні відключення світла в деяких районах. Конкретно, в частинах Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом'янського районів було застосовано відключення відповідно до графіків.

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