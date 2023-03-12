У деяких регіонах застосовують відключення світла, — Укренерго

Відключення світла

Після масованої ракетної атаки та атаки дронами, що сталися 9 березня, енергетична інфраструктура у Житомирській та Харківській областях була серйозно пошкоджена. Однак завдяки швидкому реагуванню енергетиків енергопостачання побутових споживачів у цих регіонах було відновлено вже в суботу.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Відключення світла

Робота з усунення наслідків атаки все ще триває. Деякі райони Харкова тимчасово відключаються через перевантаження устаткування, що залишилося в роботі. Це пов'язано з обмеженнями на мережеву потужність та запобіганням можливим аварійним відключенням при зростанні споживання протягом дня.

Зниження споживання енергії порівняно з минулими вихідними сприяє більш стабільному функціонуванню системи. В інших регіонах енергоспоживання не обмежувалося, тому що наявних обсягів електроенергії, що виробляється, достатньо для покриття потреб усіх споживачів. Обмеження на мережеву потужність застосовуються лише в регіонах, де енергетична інфраструктура була пошкоджена через масовані ворожі ракетні обстріли.

Ситуація наразі перебуває під контролем, і енергетики продовжують роботу щодо відновлення енергосистеми у регіонах, які постраждали від атак.

Нагадаємо, що у Києві було застосовано стабілізаційні відключення світла в деяких районах. Конкретно, в частинах Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом'янського районів було застосовано відключення відповідно до графіків.