Приложение Дія - доступна новая функция - детали

Приложение "Дія"

На портале "Дія" доступна автоматическая функция отмены статуса внутренне перемещенного лица. Ранее такой услугой можно было воспользоваться только в приложении, а сейчас это можно сделать и на портале.

Об этом сообщает Минцифры.

Отмена статуса ВПЛ

В сообщении говорится, что раньше ВПЛ, которые вернулись домой, могли воспользоваться этим сервисом в приложении "Дія". Теперь отмена статуса доступна и на портале.

"Это позволит отменять статус внутри перемещенного лица быстро и удобно как на смартфоне, так и через десктопную версию сайта. Вы самостоятельно выбираете нужный гаджет и в несколько кликов можете воспользоваться услугой", — говорится в сообщении.

Инструкция

Чтобы отключить функцию, нужно:

авторизоваться на портале "Дія";

выбрать услугу Отмена статуса ВПЛ и заполнить необходимые данные;

проверить сформированную заявку и подписать ее электронной подписью.

"Поэтому вам не придется повторно ходить в госучреждения в случае ошибки в заявлении и в течение нескольких дней ждать решения чиновника. Все заявки обрабатываются онлайн, а услуга работает полностью автоматически", — уточнили в Минцифры.

Напомним, что в Украине владелец автомобиля может поделиться цифровой версией техпаспорта с родственником или другим человеком через приложение "Дія". Это можно сделать довольно быстро.

Также сообщалось, что украинцам дали возможность растаможивать ввезенные в страну автомобили быстрее. Теперь это можно делать с помощью мобильного приложения государственных услуг "Дія".