Приложение Дія - доступна новая функция - детали

В "Дії" ввели функцию отмены статуса ВПЛ: инструкция Минцифры
На портале "Дія" доступна автоматическая функция отмены статуса внутренне перемещенного лица. Ранее такой услугой можно было воспользоваться только в приложении, а сейчас это можно сделать и на портале.
Об этом сообщает Минцифры.
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Отмена статуса ВПЛ
В сообщении говорится, что раньше ВПЛ, которые вернулись домой, могли воспользоваться этим сервисом в приложении "Дія". Теперь отмена статуса доступна и на портале.
"Это позволит отменять статус внутри перемещенного лица быстро и удобно как на смартфоне, так и через десктопную версию сайта. Вы самостоятельно выбираете нужный гаджет и в несколько кликов можете воспользоваться услугой", — говорится в сообщении.
Инструкция
Чтобы отключить функцию, нужно:
- авторизоваться на портале "Дія";
- выбрать услугу Отмена статуса ВПЛ и заполнить необходимые данные;
- проверить сформированную заявку и подписать ее электронной подписью.
"Поэтому вам не придется повторно ходить в госучреждения в случае ошибки в заявлении и в течение нескольких дней ждать решения чиновника. Все заявки обрабатываются онлайн, а услуга работает полностью автоматически", — уточнили в Минцифры.
Напомним, что в Украине владелец автомобиля может поделиться цифровой версией техпаспорта с родственником или другим человеком через приложение "Дія". Это можно сделать довольно быстро.
Также сообщалось, что украинцам дали возможность растаможивать ввезенные в страну автомобили быстрее. Теперь это можно делать с помощью мобильного приложения государственных услуг "Дія".