Додаток Дія - доступна нова функція - деталі

Додаток "Дія"

На порталі "Дія" доступна автоматична функція скасування статусу внутрішньо переміщеної особи. Раніше такою послугою можна було скористатися лише у додатку, а зараз це можна зробити на порталі.

Про це повідомляє Мінцифри.

Скасування статусу ВПО

У повідомленні йдеться, що раніше ВПО, які повернулися додому, могли скористатися цим сервісом у додатку "Дія". Тепер скасування статусу доступне і на порталі.

"Це дозволить скасовувати статус усередині переміщеної особи швидко і зручно як на смартфоні, так і через десктопну версію сайту. Ви самостійно вибираєте потрібний гаджет і в кілька кліків можете скористатися послугою", — йдеться у повідомленні.

Інструкція

Щоб вимкнути функцію, потрібно:

авторизуватись на порталі "Дія";

вибрати послугу Скасування статусу ВПО та заповнити необхідні дані;

перевірити сформовану заявку та підписати її електронним підписом.

"Тому вам не доведеться повторно ходити до держустанов у разі помилки в заяві та протягом кількох днів чекати на рішення чиновника. Усі заявки обробляються онлайн, а послуга працює повністю автоматично", — уточнили в Мінцифри.

Нагадаємо, що в Україні власник автомобіля може поділитися цифровою версією техпаспорта із родичем чи іншою людиною через додаток "Дія". Це можна зробити досить швидко.

Також повідомлялося, що українцям дали можливість розмитнювати ввезені в країну автомобілі швидше. Тепер це можна робити за допомогою мобільного додатку державних послуг "Дія".