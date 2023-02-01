Додаток Дія - доступна нова функція - деталі

У "Дії" ввели функцію скасування статусу ВПО: інструкція Мінцифри
На порталі "Дія" доступна автоматична функція скасування статусу внутрішньо переміщеної особи. Раніше такою послугою можна було скористатися лише у додатку, а зараз це можна зробити на порталі.
Про це повідомляє Мінцифри.
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Скасування статусу ВПО
У повідомленні йдеться, що раніше ВПО, які повернулися додому, могли скористатися цим сервісом у додатку "Дія". Тепер скасування статусу доступне і на порталі.
"Це дозволить скасовувати статус усередині переміщеної особи швидко і зручно як на смартфоні, так і через десктопну версію сайту. Ви самостійно вибираєте потрібний гаджет і в кілька кліків можете скористатися послугою", — йдеться у повідомленні.
Інструкція
Щоб вимкнути функцію, потрібно:
- авторизуватись на порталі "Дія";
- вибрати послугу Скасування статусу ВПО та заповнити необхідні дані;
- перевірити сформовану заявку та підписати її електронним підписом.
"Тому вам не доведеться повторно ходити до держустанов у разі помилки в заяві та протягом кількох днів чекати на рішення чиновника. Усі заявки обробляються онлайн, а послуга працює повністю автоматично", — уточнили в Мінцифри.
Нагадаємо, що в Україні власник автомобіля може поділитися цифровою версією техпаспорта із родичем чи іншою людиною через додаток "Дія". Це можна зробити досить швидко.
Також повідомлялося, що українцям дали можливість розмитнювати ввезені в країну автомобілі швидше. Тепер це можна робити за допомогою мобільного додатку державних послуг "Дія".