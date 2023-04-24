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В Дії можно получить выписку о несудимости: детали

24 апреля 2023 19:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Дії можно получить выписку о несудимости: детали
Приложение Дія. Фото: УНИАН
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министерство цифровой трансформации сообщило о новой услуге в приложении "Дія", которая позволяет получить выдержку о несудимости. Эта услуга доступна всем пользователям приложения, достигшим 14 лет. 

Об этом сообщает Минцифры.

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Как получить выписку о несудимости

Для получения выдержки нужно зайти в раздел Услуги в приложении и выбрать Справки и выдержки - Выдержка об отсутствии судимости. Затем нужно выбрать тип и цель запроса и заполнить свои данные. После этого запрос отправляется на обработку.

Если информация о несудимости содержится в центральной базе данных и не требует дополнительной проверки, то выдержка формируется автоматически и можно получить ее на телефон. Эта услуга очень удобна для людей, которым необходимо предоставить подобную выдержку в организации или учреждении. Теперь для этого не нужно обращаться в офис или заполнять бумажные формы.

Стоит отметить, что выдержка о несудимости может потребоваться для разных целей, например, при поступлении на работу или в учебное заведение, для получения визы или гражданства, а также для других юридических процедур. Эта услуга дает возможность быстро и удобно получить необходимые документы, что сэкономит время и силы людей.

Приложение "Дія" позволяет получать не только выдержки о несудимости, но и другие документы, связанные с государственными услугами, такие как свидетельства о рождении, загранпаспорта и другие. Это приложение создано для упрощения взаимодействия граждан с государством и ускорения процессов предоставления государственных услуг.

Напомним, что в Украине граждане, получающие пенсии, могут с помощью гаджетов сделать запрос на перерасчет выплат. Такая возможность доступна через портал государственных услуг "Дія".

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