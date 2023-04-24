У Дії можна отримати виписку про несудимість: деталі

Додаток Дія. Фото: УНІАН

Міністерство цифрової трансформації повідомило про нову послугу у додатку " Дія ", яка дозволяє отримати витяг про несудимість. Ця послуга доступна всім користувачам програми, які досягли 14 років.

Про це повідомляє Мінцифри.

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Як отримати витяг про несудимість

Для отримання витяг потрібно зайти в розділ Послуги у додатку та вибрати Довідки та витримки — Витримка про відсутність судимості. Потім потрібно вибрати тип і мету запиту та заповнити свої дані. Після цього запит надсилається на обробку.

Якщо інформація про несудимість міститься в центральній базі даних і не вимагає додаткової перевірки, витримка формується автоматично і можна отримати її на телефон. Ця послуга є дуже зручною для людей, яким необхідно надати подібну витримку в організації чи установі. Тепер для цього не потрібно звертатися до офісу або заповнювати паперові форми.

Варто зазначити, що витяг про несудимість може бути потрібна для різних цілей, наприклад, при вступі на роботу або до навчального закладу, для отримання візи чи громадянства, а також для інших юридичних процедур. Ця послуга дає можливість швидко та зручно отримати необхідні документи, що заощадить час та сили людей.

Додаток "Дія" дозволяє отримувати не тільки витримки про несудимість, а й інші документи, пов'язані з державними послугами, такі як свідоцтва про народження, закордонні паспорти та інші. Ця програма створена для спрощення взаємодії громадян з державою та прискорення процесів надання державних послуг.

Нагадаємо, що в Україні громадяни, які одержують пенсії, можуть за допомогою гаджетів зробити запит на перерахунок виплат. Така можливість доступна через портал державних послуг Дія.