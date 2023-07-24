В Дії усовершенствовали две строительные услуги: что изменилось
На портале Дія усовершенствовали две важные строительные услуги. Это поможет ускорить процесс подачи заявлений и снизит количество технических ошибок.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Обновление строительных услуг в Дії
По словам Федорова, теперь в Дії можно редактировать некоторые представленные данные. А именно:
- сообщение о начале стройработ;
- заявление о предоставлении градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка.
Также сообщается, что на портале провели больше автоматизированных проверок. Это означает, что данные в заявлении будут подтягиваться автоматически из Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСБ)
Как утверждает Федоров, такой шаг по модернизации имеет "мощный антикоррупционный эффект".
"Цифровизация строительства обладает мощным антикоррупционным эффектом. Государство уже сэкономило 11,2 млрд гривен за 3 года, устранив человеческий фактор. Реальный антикоррупционный эффект составляет 1,5 млрд гривен в год", — говорится в сообщении.
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