В Дії усовершенствовали две строительные услуги: что изменилось

Приложение Дія на гаджетах. Фото: google

На портале Дія усовершенствовали две важные строительные услуги. Это поможет ускорить процесс подачи заявлений и снизит количество технических ошибок.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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По словам Федорова, теперь в Дії можно редактировать некоторые представленные данные. А именно:

сообщение о начале стройработ;

заявление о предоставлении градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка.

Также сообщается, что на портале провели больше автоматизированных проверок. Это означает, что данные в заявлении будут подтягиваться автоматически из Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСБ)

Как утверждает Федоров, такой шаг по модернизации имеет "мощный антикоррупционный эффект".

"Цифровизация строительства обладает мощным антикоррупционным эффектом. Государство уже сэкономило 11,2 млрд гривен за 3 года, устранив человеческий фактор. Реальный антикоррупционный эффект составляет 1,5 млрд гривен в год", — говорится в сообщении.

Сообщение Федорова. Фото: скриншот

Напомним, компания Meta планирует ряд обновлений в приложении WhatsApp. Теперь в приложении появятся анимированные наклейки, что улучшит общение между пользователями и поможет лучше передать их эмоции.