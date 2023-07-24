Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В Дії усовершенствовали две строительные услуги: что изменилось arrow

В Дії усовершенствовали две строительные услуги: что изменилось

24 июля 2023 13:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Дії усовершенствовали две строительные услуги: что изменилось
Приложение Дія на гаджетах. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На портале Дія усовершенствовали две важные строительные услуги. Это поможет ускорить процесс подачи заявлений и снизит количество технических ошибок.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Читайте также:

Обновление строительных услуг в Дії

По словам Федорова, теперь в Дії можно редактировать некоторые представленные данные. А именно:

  • сообщение о начале стройработ;
  • заявление о предоставлении градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка.

Также сообщается, что на портале провели больше автоматизированных проверок. Это означает, что данные в заявлении будут подтягиваться автоматически из Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСБ)

Как утверждает Федоров, такой шаг по модернизации имеет "мощный антикоррупционный эффект".

"Цифровизация строительства обладает мощным антикоррупционным эффектом. Государство уже сэкономило 11,2 млрд гривен за 3 года, устранив человеческий фактор. Реальный антикоррупционный эффект составляет 1,5 млрд гривен в год", — говорится в сообщении.

null
Сообщение Федорова. Фото: скриншот

Напомним, компания Meta планирует ряд обновлений в приложении WhatsApp. Теперь в приложении появятся анимированные наклейки, что улучшит общение между пользователями и поможет лучше передать их эмоции.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

None

Как власти Киева "сливают" деньги на ненужные дорожные работы: транспортный аналитик

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз