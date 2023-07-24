У Дії удосконалили дві будівельні послуги: що змінилось

Застосунок Дія на гаджетах. Фото: google

На порталі Дія удосконалили дві важливі будівельні послуги. Це допоможе пришвидшити процес подання заяв та знизить кількість технічних помилок.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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За словами Федорова, відтепер у Дії можна редагувати деякі подані дані. А саме:

повідомлення про початок будробіт;

заяву про надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Також повідомляється, що на порталі зробили більше автоматизованих перевірок. Це означає, що дані в заяві будуть підтягуватися автоматично з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ)

Як стверджує Федоров, такий крок з модернізації має "потужний антикорупційний ефект".

"Цифровізація будівництва має потужний антикорупційний ефект. Держава вже заощадила 11,2 млрд гривень за 3 роки, усунувши людський фактор. Реальний антикорупційний ефект становить 1,5 млрд гривень на рік", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, компанія Meta планує низку оновлень у додатку WhatsApp. Так, тепер у застосунку з'являться анімовані наклейки, що покращить спілкування між користувачами та допоможе краще передати їхні емоції.