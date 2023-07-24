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У Дії удосконалили дві будівельні послуги: що змінилось

24 липня 2023 13:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Дії удосконалили дві будівельні послуги: що змінилось
Застосунок Дія на гаджетах. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На порталі Дія удосконалили дві важливі будівельні послуги. Це допоможе пришвидшити процес подання заяв та знизить кількість технічних помилок. 

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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За словами Федорова, відтепер у Дії можна редагувати деякі подані дані. А саме:

  • повідомлення про початок будробіт;
  • заяву про надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Також повідомляється, що на порталі зробили більше автоматизованих перевірок. Це означає, що дані в заяві будуть підтягуватися автоматично з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ)

Як стверджує Федоров, такий крок з модернізації має "потужний антикорупційний ефект". 

"Цифровізація будівництва має потужний антикорупційний ефект. Держава вже заощадила 11,2 млрд гривень за 3 роки, усунувши людський фактор. Реальний антикорупційний ефект становить 1,5 млрд гривень на рік", — йдеться у повідомленні. 

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Повідомлення Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, компанія Meta планує низку оновлень у додатку WhatsApp. Так, тепер у застосунку з'являться анімовані наклейки, що покращить спілкування між користувачами та допоможе краще передати їхні емоції. 

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