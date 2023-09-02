В "Дії" появятся четыре новых сервиса: что известно
В "Дії" появится еще больше услуг. Так, с понедельника, 4 сентября, в "Дії" откроют еще четыре новых социальных сервиса.
Об этом рассказал заместитель министра социальной политики по вопросам цифровизации Константин Кошеленко в эфире Украинского радио.
Что известно о новых сервисах "Дії"
"Мы работаем над тем, чтобы 100% таких востребованных социальных сервисов гражданам предоставлялись дистанционно. И портал, и приложения "Дії" — это для нас приоритет", — заявил замминистра Константин Кошеленко.
По его словам, востребованные процедуры станут более доступными и простыми.
"Скоро люди, которые, например, решили усыновить ребенка, не должны будут идти лично в Службу по делам детей, вместо этого смогут начать этот путь на портале "Дія", — рассказал чиновник.
Среди новых услуг будут следующие:
- помощь при усыновлении ребенка;
- помощь с уходом за больным ребенком;
- помощь людям с инвалидностью детства и детям с инвалидностью;
- помощь на ребенка одинокой матери или отцу.
Напомним, Минцифры анонсировало 14 дополнительных цифровых услуг для борьбы с коррупцией.
Также ранее программа "єОселя" стала доступнее.