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В "Дії" появятся четыре новых сервиса: что известно

2 сентября 2023 18:06
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
В "Дії" появятся четыре новых сервиса: что известно
Портал "Дія". Иллюстративное фото: Минцифры
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В "Дії" появится еще больше услуг. Так, с понедельника, 4 сентября, в "Дії" откроют еще четыре новых социальных сервиса.

Об этом рассказал заместитель министра социальной политики по вопросам цифровизации Константин Кошеленко в эфире Украинского радио.

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Что известно о новых сервисах "Дії"

"Мы работаем над тем, чтобы 100% таких востребованных социальных сервисов гражданам предоставлялись дистанционно. И портал, и приложения "Дії" — это для нас приоритет", — заявил замминистра Константин Кошеленко.

По его словам, востребованные процедуры станут более доступными и простыми.

"Скоро люди, которые, например, решили усыновить ребенка, не должны будут идти лично в Службу по делам детей, вместо этого смогут начать этот путь на портале "Дія", — рассказал чиновник.

Среди новых услуг будут следующие:

  • помощь при усыновлении ребенка;
  • помощь с уходом за больным ребенком;
  • помощь людям с инвалидностью детства и детям с инвалидностью;
  • помощь на ребенка одинокой матери или отцу.

Напомним, Минцифры анонсировало 14 дополнительных цифровых услуг для борьбы с коррупцией.

Также ранее программа "єОселя" стала доступнее.

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