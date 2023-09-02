В "Дії" появятся четыре новых сервиса: что известно

Портал "Дія". Иллюстративное фото: Минцифры

В "Дії" появится еще больше услуг. Так, с понедельника, 4 сентября, в "Дії" откроют еще четыре новых социальных сервиса.

Об этом рассказал заместитель министра социальной политики по вопросам цифровизации Константин Кошеленко в эфире Украинского радио.

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Что известно о новых сервисах "Дії"

"Мы работаем над тем, чтобы 100% таких востребованных социальных сервисов гражданам предоставлялись дистанционно. И портал, и приложения "Дії" — это для нас приоритет", — заявил замминистра Константин Кошеленко.

По его словам, востребованные процедуры станут более доступными и простыми.

"Скоро люди, которые, например, решили усыновить ребенка, не должны будут идти лично в Службу по делам детей, вместо этого смогут начать этот путь на портале "Дія", — рассказал чиновник.

Среди новых услуг будут следующие:

помощь при усыновлении ребенка;

помощь с уходом за больным ребенком;

помощь людям с инвалидностью детства и детям с инвалидностью;

помощь на ребенка одинокой матери или отцу.

Напомним, Минцифры анонсировало 14 дополнительных цифровых услуг для борьбы с коррупцией.

Также ранее программа "єОселя" стала доступнее.