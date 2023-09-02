У "Дії" з'являться чотири нові сервіси: що відомо
У "Дії" стане ще більше послуг. Так, із понеділка, 4 вересня, в "Дії" відкриють ще чотири нові соціальні сервіси.
Про це розповів заступник міністра соціальної політики з питань цифровізації Костянтин Кошеленко в ефірі Українського радіо.
Що відомо про нові сервіси "Дії"
"Ми працюємо над тим, щоб 100% таких затребуваних соціальних сервісів громадянам надавалося дистанційно. І портал, і застосунок "Дія" — це для нас пріоритет", — заявив заступник міністра Костянтин Кошеленко.
За його словами, затребувані процедури стануть значно доступнішими та простішими.
"Скоро люди, які, наприклад, вирішили всиновити дитину, не муситимуть іти особисто до Служби у справах дітей, а натомість зможуть розпочати цей шлях на порталі "Дія", — розповів посадовець.
Серед нових послуг будуть такі:
- допомога при всиновленні дитини;
- допомога з доглядом за хворою дитиною;
- допомога людям з інвалідністю дитинства та дітям з інвалідністю;
- допомога на дитину одинокій матері або батьку.
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