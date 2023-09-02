У "Дії" з'являться чотири нові сервіси: що відомо

Портал "Дія". Ілюстративне фото: Мінцифри

У "Дії" стане ще більше послуг. Так, із понеділка, 4 вересня, в "Дії" відкриють ще чотири нові соціальні сервіси.

Про це розповів заступник міністра соціальної політики з питань цифровізації Костянтин Кошеленко в ефірі Українського радіо.

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"Ми працюємо над тим, щоб 100% таких затребуваних соціальних сервісів громадянам надавалося дистанційно. І портал, і застосунок "Дія" — це для нас пріоритет", — заявив заступник міністра Костянтин Кошеленко.

За його словами, затребувані процедури стануть значно доступнішими та простішими.

"Скоро люди, які, наприклад, вирішили всиновити дитину, не муситимуть іти особисто до Служби у справах дітей, а натомість зможуть розпочати цей шлях на порталі "Дія", — розповів посадовець.

Серед нових послуг будуть такі:

допомога при всиновленні дитини;

допомога з доглядом за хворою дитиною;

допомога людям з інвалідністю дитинства та дітям з інвалідністю;

допомога на дитину одинокій матері або батьку.

Нагадаємо, Мінцифри анонсувало 14 додаткових цифрових послуг для боротьби з корупцією.

Також раніше програма "єОселя" стала доступнішою.