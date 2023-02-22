В Днепре на балконе квартиры нашли 140 летучих мышей: фото

Летучих мышей передали под опеку волонтеров

В городе Днепр спасатели изъяли 140 летучих мышей, живших на балконе квартиры. Стая летучих мышей поселилась под утеплителем.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Как рассказали в ГСЧС, 21 февраля в Службу спасения "101" поступило сообщение, что на балконе квартиры, расположенной в многоэтажке по улице Большая Деевская Новокодацкого района города Днепр, поселились летучие мыши.

Владелец квартиры заранее вызвал к месту строительную бригаду, выполнившую демонтаж подвесного потолка и гипсокартонных стен лоджии.

По прибытию по указанному адресу спасатели обнаружили в помещении под утеплителем целую стаю летучих мышей.

Специалисты отловили 140 летучих мышей. Их поместили в картонную коробку с отверстиями и передали волонтерам.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в условиях войны работает центр реабилитации летучих мышей в Харькове.