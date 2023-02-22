У Дніпрі на балконі квартири знайшли 140 кажанів: фото

Кажанів передали під опіку волонтерів

У місті Дніпро рятувальники вилучили 140 кажанів, які жили на балконі квартири. Зграя кажанів оселилася під утеплювачем.

Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Подробиці

Як розповіли у ДСНС, 21 лютого до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що на балконі квартири, розташованої у багатоповерхівці на вулиці Велика Діївська Новокодацького району міста Дніпро, оселились кажани.

Власник квартири заздалегідь викликав до місця будівельну бригаду, яка виконала демонтаж підвісної стелі та гіпсокартонних стін лоджії.

По прибуттю за вказаною адресою рятувальники виявили у приміщенні під утеплювачем цілу зграю кажанів.

Фахівці відловили 140 кажанів. Їх помістили до картонної коробки з отворами та передали волонтерам.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як в умовах війни працює центр реабілітації кажанів у Харкові.