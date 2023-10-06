В Днепре на крупной взятке разоблачили прокурора

Прокуратура ведет расследование. Фото: t.me/pgo_gov_ua

В Днепре был разоблачен на крупной взятки прокурор Левобережной прокуратуры. Были проведены срочные обыски на месте проживания и месте работы задержанного.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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Согласно информации следствия, обвиняемый потребовал и получил от отца одного из обвиняемых незаконное вознаграждение в размере 10 000 долларов США.

Взамен на эти средства он обещал смягчить обвинения до менее серьезного преступления, что впоследствии позволило бы освободить обвиняемого от уголовной ответственности.

Также сообщается, что полицейские арестовали прокурора "на горячем" во время получения полной суммы незаконной выгоды. Были проведены срочные обыски на месте проживания и месте работы задержанного.

Стоит отметить, что обвиняемому было вручено ходатайство о выборе меры пресечения.

Напомним, следователи САП и НАБУ разоблачили мэра города Сумы и руководителя Отдела инфраструктуры Сумской области на получении большой взятки. Их задержали за получение взятки в размере 2 130 000 гривен.

Также мы писали, что мэру города Сумы Александру Лысенко, получившему взятку на сумму более 2 миллионов гривен, сообщили о подозрении. Также подозрение получил и его сообщник — директор Департамента инфраструктуры города.

Прокуратура ведет расследование. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Сообщение Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Добавим, в течение недели Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины под руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели три операции по разоблачению берущих взятки должностных лиц. Подобные действия прошли успешно.