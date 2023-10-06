У Дніпрі на великому хабарі викрили прокурора

Прокуратура веде розслідування. Фото: t.me/pgo_gov_ua

У Дніпрі було викрито на великому хабарі прокурор Лівобережної прокуратури. Було проведено термінові обшуки на місці проживання та на місці роботи затриманого.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Згідно з інформацією слідства, обвинувачений вимагав і отримав від батька одного з обвинувачених незаконну винагороду у розмірі 10 000 доларів США.

Натомість на ці кошти він обіцяв пом'якшити звинувачення до менш серйозного злочину, що згодом дозволило б звільнити обвинуваченого від кримінальної відповідальності.

Також повідомляється, що поліцейські заарештували прокурора "на гарячому" під час отримання повної суми незаконної вигоди. Було проведено термінові обшуки на місці проживання та на місці роботи затриманого.

Варто зазначити, що обвинуваченому було вручено клопотання про вибір запобіжного заходу.

Нагадаємо, слідчі САП та НАБУ викрили мера міста Суми та керівника Відділу інфраструктури Сумської області на отриманні великого хабара . Їх затримали за отримання хабаря у розмірі 2130 тисяч гривень.

Також ми писали, що меру міста Суми Олександру Лисенку , який отримав хабар на суму понад 2 мільйони гривень, повідомили про підозру. Також підозру отримав і його спільник — директор Департаменту інфраструктури міста.

Прокуратура веде розслідування. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Повідомлення Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Додамо, протягом тижня Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України під керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури провели три операції з викриття хабарів, що беруть, посадових осіб. Подібні дії пройшли успішно.