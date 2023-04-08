В Днепре разыскивают 9-летнего мальчика: как узнать ребенка

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В Днепре продолжается поисковая операция по розыску 9-летнего Ивана Преображенского. Ребенок ушел с места жительства в Амур-Нижнеднепровском районе города 7 апреля.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Поиски Ивана проводились всю ночь. К его розыску привлечен весь личный состав полиции Днепра.

"Ребенка разыскивают около 100 правоохранителей, работники аэроразведки, кинологи, волонтеры, 50 курсантов университета внутренних дел, патрули УПП и работники ГСЧС", — говорится в сообщении.

Как узнать Ивана Преображенского:

На вид 9-10 лет;

рост около 140 см;

среднего телосложения;

темные глаза;

темные короткие волосы;

последний раз был одет в зелено-желтую куртку, желтую худые с капюшоном, черные брюки и коричневые кроссовки;

9-летний мальчик не разговаривает.

В полиции призвали всех, кто владеет любой информацией о местонахождении мальчика, сообщить по телефонам: 102, (096) 884 83 94.

Напомним, утром 7 апреля в Сумах произошел пожар в частном доме. Во время инцидента дома были четыре малолетних ребенка. Девочка 2012 года рождения спасла своих братиков и сестричку из огня.

Также мы писали, что после питания в учебно-развлекательном комплексе "Зефир" в Дрогобыче отравились трое детей. Еще двоих детей, не питавшихся, но имеющих симптомы отравления, госпитализировали в больницу.