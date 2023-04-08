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В Днепре разыскивают 9-летнего мальчика: как узнать ребенка

8 апреля 2023 10:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Коллаж Новини.Live
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Днепре продолжается поисковая операция по розыску 9-летнего Ивана Преображенского. Ребенок ушел с места жительства в Амур-Нижнеднепровском районе города 7 апреля.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Подробности

Поиски Ивана проводились всю ночь. К его розыску привлечен весь личный состав полиции Днепра.

"Ребенка разыскивают около 100 правоохранителей, работники аэроразведки, кинологи, волонтеры, 50 курсантов университета внутренних дел, патрули УПП и работники ГСЧС", — говорится в сообщении.

Как узнать Ивана Преображенского:

  • На вид 9-10 лет;
  • рост около 140 см;
  • среднего телосложения;
  • темные глаза;
  • темные короткие волосы;
  • последний раз был одет в зелено-желтую куртку, желтую худые с капюшоном, черные брюки и коричневые кроссовки;
  • 9-летний мальчик не разговаривает.

Иван Преображенский

В полиции призвали всех, кто владеет любой информацией о местонахождении мальчика, сообщить по телефонам: 102, (096) 884 83 94.

Иван Преображенский

Напомним, утром 7 апреля в Сумах произошел пожар в частном доме. Во время инцидента дома были четыре малолетних ребенка. Девочка 2012 года рождения спасла своих братиков и сестричку из огня.

Также мы писали, что после питания в учебно-развлекательном комплексе "Зефир" в Дрогобыче отравились трое детей. Еще двоих детей, не питавшихся, но имеющих симптомы отравления, госпитализировали в больницу.

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