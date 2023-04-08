У Дніпрі розшукують 9-річного хлопчика: як впізнати дитину

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У Дніпрі триває пошукова операція з розшуку 9-річного Івана Преображенського. Дитина пішла з місця проживання в Амур-Нижньодніпровському районі міста 7 квітня.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Пошуки Івана проводилися усю ніч. На його розшук залучено весь особовий склад поліції Дніпра.

"Дитину розшукують близько 100 правоохоронців, працівники аеророзвідки, кінологи, волонтери, 50 курсантів університету внутрішніх справ, патрулі УПП та працівники ДСНС", — йдеться у повідомленні.

Як впізнати Івана Преображенського:

На вигляд 9-10 років;

зріст близько 140 см;

середньої статури;

темні очі;

темне коротке волосся;

востаннє був одягнений у зелено-жовту куртку, жовту худі с капюшоном, чорні штани та коричневі кросівки;

9-річний хлопчик не розмовляє.

У поліції закликали всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування хлопчика, повідомити за телефонами: 102, (096) 884 83 94.

Нагадаємо, зранку 7 квітня у Сумах сталася пожежа в приватному будинку. Під час інциденту вдома були чотири малолітні дитини. Дівчинка 2012 року народження врятувала своїх братиків та сестричку з вогню.

Також ми писали, що після харчування у навчально-відпочинковому комплексі "Зефір" у Дрогобичі отруїлися троє дітей. Ще двох дітей, які не харчувалися, але мають симптоми отруєння, госпіталізували до лікарні.