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В Днепре в одной из служб такси работает собака Бени: детали

6 марта 2023 19:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Алексей и его собака Бени
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Днепре мужчина работает таксистом вместе со своей собакой Бени. Алексей Поханич отправляется на заказы с четвероногим другом. Вдвоем они переехали из Харькова из-за обстрелов.

Об этом сообщает Суспільне.

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Подробности

Бени боялся оставаться дома наедине, поэтому Алексей решил работать вместе с ним.

"Он со мной привык, с детства со мной всегда Ч куда я пошел, туда и он. Он сам решил, что он со мной, даже не я. Потому что если я иду, он бросается на дверь, на меня, скулит, лает, скучает", — рассказал водитель такси.

Сначала мужчина начал работать вместе с Бени, не уведомив руководство. Один из клиентов пожаловался на него.

Собака работает в такси

"Меня заблокировали, потом начали выяснять, почему я езжу с собакой, позвонил менеджер, я рассказал свою историю", — говорит Алексей.

Служба такси решила сделать опрос, не против ли они, чтобы вместе с водителем ездила собака. Жители Днепра проголосовали "за".

"В приложении для клиента высвечивается фото водителя вместе с собакой, и дальше водитель звонит клиенту и предупреждает, что он будет с собакой", — рассказал региональный представитель сервиса такси Денис Гура.

Собака работает в такси

Для четвероногого работника автомобиль переоборудовали. По словам регионального представителя сервиса такси, в автомобиле была поставлена сетка, которая ограничивает доступ собаки в салон. Бени виден пассажирам, они могут общаться, но до контакта не доходит.

"Некоторым безразлично: собака и собака, а некоторые в восторге. Любящие животных очень рады. Стереотипы такие есть, что собака бойцовская, но это стереотипы. Собака очень добрая, ласковая, агрессии никакой нет", — добавил Алексей.

Напомним, в Службу спасения поступило сообщение о том, что в Рени Одесской области собака упала в яму. Животное удалось достать живым и невредимым.

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