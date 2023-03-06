У Дніпрі в одній з служб таксі працює собака Бені: деталі

Олексій та його собака Бені

У Дніпрі чоловік працює таксистом разом зі своєю собакою Бені. Олексій Поханич вирушає на замовлення з чотирилапим другом. Удвох вони переїхали з Харкова через обстріли.

Про це повідомляє Суспільне.

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Бені боявся залишатися вдома наодинці, тому Олексій вирішив працювати разом з ним.

"Він зі мною звик, з дитинства зі мною завжди – куди я пішов, туди і він. Він сам вирішив, що він зі мною, навіть не я. Бо якщо я йду, він кидається на двері, на мене, скулить, гавкає, нудьгує", — розповів водій таксі.

Спочатку чоловік почав працювати разом з Бені, не повідомивши керівництво. Один з клієнтів поскаржився на нього.

"Мене заблокували, потім почали з'ясовувати, чому я їжджу із собакою, подзвонив менеджер, я розповів свою історію", — каже Олексій.

Служба таксі вирішила зробити опитування, чи не проти вони, щоб разом з водієм їздила собака. Мешканці Дніпра проголосували "за".

"У додатку для клієнта висвічується фото водія разом з собакою, і далі водій дзвонить клієнту і попереджає, що він буде з собакою", — розповів регіональний представник сервісу таксі Денис Гура.

Для чотирилапого працівника автомобіль переобладнали. За словами регіонального представника сервісу таксі, в автомобілі поставили сітку, яка обмежує доступ собаки у салон. Бені видно пасажирам, вони можуть спілкуватися, але до контакту не доходить.

"Декому байдуже: собака та собака, а деякі у захваті. Ті, хто люблять тварин, дуже раді. Стереотипи такі є, що собака бійцівська, але це стереотипи. Собака дуже добра, ласкава, агресії ніякої немає", — додав Олексій.

Нагадаємо, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в Рені, що на Одещині, собака впав у яму. Тварину вдалось дістати живою та неушкодженою.