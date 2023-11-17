В Днепре женщина выпрыгнула из окна вместе с 5-летним ребенком
В Днепре 29-летняя женщина выпрыгнула из окна многоэтажки с ребенком в руках.
Об этом инцидент сообщают местные телеграммы-каналы.
Женщина вместе с ребенком выпрыгнула из окна
Отмечается, что около 18.00 местная жительница с 5-летним ребенком на руках выпрыгнула с балкона с 12 этажа многоэтажного дома.
"В результате падения женщина погибла от полученных травм. Малыша с помощью лестницы спустили с козырька подъезда и госпитализировали в больницу с многочисленными травмами", — говорится в сообщении .
Полицейские устанавливают все происшествия и причины трагедии. На месте продолжаются следственные действия.
Напомним, в Киеве еще один молодой человек покончил жизнь самоубийством . Парня нашли повешенным в подъезде своего дома.
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