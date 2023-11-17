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В Днепре женщина выпрыгнула из окна вместе с 5-летним ребенком

17 ноября 2023 03:38
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В Днепре женщина выпрыгнула из окна вместе с 5-летним ребенком
В Днепре женщина совершила самоубийство вместе с ребенком. Фото: российские СМИ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Днепре 29-летняя женщина выпрыгнула из окна многоэтажки с ребенком в руках.

Об этом инцидент сообщают местные телеграммы-каналы.

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Отмечается, что около 18.00 местная жительница с 5-летним ребенком на руках выпрыгнула с балкона с 12 этажа многоэтажного дома.

"В результате падения женщина погибла от полученных травм. Малыша с помощью лестницы спустили с козырька подъезда и госпитализировали в больницу с многочисленными травмами", — говорится в сообщении .

Полицейские устанавливают все происшествия и причины трагедии. На месте продолжаются следственные действия.

Напомним, в Киеве еще один молодой человек покончил жизнь самоубийством . Парня нашли повешенным в подъезде своего дома.

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