В Днепре женщина выпрыгнула из окна вместе с 5-летним ребенком

В Днепре женщина совершила самоубийство вместе с ребенком. Фото: российские СМИ

В Днепре 29-летняя женщина выпрыгнула из окна многоэтажки с ребенком в руках.

Об этом инцидент сообщают местные телеграммы-каналы.

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Женщина вместе с ребенком выпрыгнула из окна

Отмечается, что около 18.00 местная жительница с 5-летним ребенком на руках выпрыгнула с балкона с 12 этажа многоэтажного дома.

"В результате падения женщина погибла от полученных травм. Малыша с помощью лестницы спустили с козырька подъезда и госпитализировали в больницу с многочисленными травмами", — говорится в сообщении .

Полицейские устанавливают все происшествия и причины трагедии. На месте продолжаются следственные действия.

Напомним, в Киеве еще один молодой человек покончил жизнь самоубийством . Парня нашли повешенным в подъезде своего дома.