У Дніпрі жінка вистрибнула з вікна разом з 5-річною дитиною

У Дніпрі жінка вчинила самогубство разом із дитиною. Фото: російські ЗМІ

У Дніпрі 29-річна жінка вистрибнула з вікна багатоповерхівки з дитиною в руках.

Про це інцидент повідомляють місцеві телеграм-канали.

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Жінка разом із дитиною вистрибнула з вікна

Зазначається, що близько 18:00 місцева мешканка з 5-річною дитиною на руках вистрибнула з балкона з 12 поверсі багатоповерхового будинку.

"Внаслідок падіння жінка загинула від отриманих травм. Малюка за допомогою сходів спустили з козирка під'їзду та госпіталізували до лікарні з численними травмами", — мовиться у повідомленні.

Поліцейські встановлюють всі обставини та причини трагедії. На місці продовжуються слідчі дії.

Нагадаємо, у Києві ще один молодик покінчив життя самогубством. Хлопця знайшли повішеним у підʼїзді свого будинку.