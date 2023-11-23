В ГПСУ назвали количество грузовиков, которые сейчас заблокированы на польской границе

Грузовики на польско-украинской границе. Фото: REUTERS/Yan Dobronosov

В настоящее время на польской границе заблокировано около 2 600 украинских грузовиков. Самая большая очередь фур собралась возле пункта пропуска "Краковец".

Об этом сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко в эфире Новини.LIVE.

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По словам Демченко, ситуация на польско-украинской границе напряжена из-за забастовки польских перевозчиков. По состоянию на данный момент заблокированы 2 600 украинских грузовиков. Самая большая очередь фур собралась возле пункта пропуска "Краковец". Там стоят около 1200 машин. На пункте пропуска "Ягодин" — 800, а на "Рави-Русской" — 600 грузовиков.

"Польские перевозчики настаивают на своих основных требованиях: отмена транспортного безвиза для наших водителей, отдельные полосы движения для грузовиков на европейских номерах и пустых фур, а также доступ к системе "Шлях"", — рассказал представитель ГПСУ.

Напомним, украинские перевозчики 21 ноября устроили свой митинг на пункте пропуска "Краковец — Корчева". Они требуют у поляков снять блокаду и отпустить водителей домой.

Также мы писали, что один день блокады польскими перевозчиками для украинских транспортных компаний стоит более 164 тысяч евро.

Добавим, Европейская комиссия призывает поляков остановить блокаду, ведь из-за этого ЕК может начать карательную процедуру против Польши. Польские власти должны обеспечивать поток товаров из Украины путем так называемых "коридоров солидарности".