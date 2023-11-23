У ДПСУ назвали кількість вантажівок, які зараз заблоковані на польському кордоні

Вантажівки на польсько-українському кордоні. Фото: REUTERS/Yan Dobronosov

Станом на зараз на польському кордоні заблоковано близько 2 600 українських вантажівок. Найбільша черга фур зібралася біля пункту пропуску "Краківець".

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі Новини.LIVE.

Читайте також:

Скільки українських вантажівок заблоковані на польському кордоні

За словами Демченка, ситуація на польсько-українському кордоні напружена через страйк польських перевізників. Станом на зараз заблоковані 2600 українських вантажівок. Найбільша черга фур зібралася біля пункту пропуску "Краківець". Там стоять близько 1200 машин. На пункті пропуску "Ягодин" — 800, а на "Раві-Руській" — 600 вантажівок.

"Польські перевізники наполягають на своїх основних вимогах: скасування транспортного безвізу для наших водіїв, окремі смуги руху для вантажівок на європейських номерах та порожніх фур, а також доступ до системи "Шлях"", — розповів речник ДПСУ.

Нагадаємо, українські перевізники 21 листопада влаштували свій мітинг на пункті пропуску "Краківець — Корчова". Вони вимагають у поляків зняти блокаду та відпустити водіїв додому.

Також ми писали, що один день блокади польськими перевізниками для українських транспортних компаній коштує понад 164 тис. євро.

Додамо, Європейська комісія закликає поляків зупинити блокаду, адже через це ЄК може розпочати каральну процедуру проти Польщі. Польська влада має забезпечувати потік товарів з України шляхом так званих "коридорів солідарності".