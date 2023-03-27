В ГСЧС показали заснеженное высокогорье Карпат: невероятные фото

Обсерватория "Белый слон" на горе Пип Иван

На вершинах украинских Карпат до сих пор лежит снег. В ГСЧС предупредили украинцев, что снег на высокогорье Карпат может оставаться до лета, поэтому при восхождении необходимо учитывать прогноз погоды.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Снежные Карпаты

ГСЧС опубликовали свежие фотографии высокогорья Карпатских гор.

Несмотря на то, что в долинах уже весна, на горных вершинах по-прежнему лежит снег.

Снег летом

Госслужба напомнила, что на высокогорье Карпат снег может лежать в начале лета.

"Поэтому, если вы планируете отправляться в поход, учитывайте прогноз погоды и убедитесь в безопасности восхождения!" — призывали украинцев в ГСЧС.

Напомним, что на днях в Карпатских горах зафиксировали редкое и необычное природное явление под названием "Брокенский призрак". Фото опубликовал руководитель Черногорского спасательного поста Василий Фицак.

Добавим, что в феврале в украинских Карпатах был зафиксирован сход лавин.

Фото: ГСЧС