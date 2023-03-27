​​​​​​​У ДСНС показали засніжене високогір'я Карпат: неймовірні фото

Обсерваторія "Білий слон" на горі Піп Іван

На вершинах українських Карпат досі лежить сніг. У ДСНС попередили українців, що сніг на високогір’ї Карпат може залишатися до літа, тому під час сходження необхідно враховувати прогноз погоди.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Засніжені Карпати

ДСНС опублікували свіжі фотографії високогір’я Карпатських гір.

Попри те, що в долинах уже весна, на гірських вершинах досі лежить сніг.

Сніг улітку

Держслужба нагадала, що на високогір’ї Карпат сніг може лежати до початку літа.

"Тому, якщо ви плануєте вирушати в похід, враховуйте прогноз погоди та переконайтеся у безпечності сходження!" — закликали українців у ДСНС.

Нагадаємо, що днями у Карпатських горах зафіксували рідкісне та незвичайне природне явище під назвою "Брокенський привид". Фото опублікував керівник Чорногорського рятувального посту Василь Фіцак.

Додамо, що у лютому в українських Карпатах були зафіксовані сходження лавин.

Фото: ДСНС