У ДСНС показали засніжене високогір'я Карпат: неймовірні фото
На вершинах українських Карпат досі лежить сніг. У ДСНС попередили українців, що сніг на високогір’ї Карпат може залишатися до літа, тому під час сходження необхідно враховувати прогноз погоди.
Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
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Засніжені Карпати
ДСНС опублікували свіжі фотографії високогір’я Карпатських гір.
Попри те, що в долинах уже весна, на гірських вершинах досі лежить сніг.
Сніг улітку
Держслужба нагадала, що на високогір’ї Карпат сніг може лежати до початку літа.
"Тому, якщо ви плануєте вирушати в похід, враховуйте прогноз погоди та переконайтеся у безпечності сходження!" — закликали українців у ДСНС.
Нагадаємо, що днями у Карпатських горах зафіксували рідкісне та незвичайне природне явище під назвою "Брокенський привид". Фото опублікував керівник Чорногорського рятувального посту Василь Фіцак.
Додамо, що у лютому в українських Карпатах були зафіксовані сходження лавин.
Фото: ДСНС