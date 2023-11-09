В ГСЧС предупредили водителей об опасности — чего следует опасаться

Туман на улицах Киева. Фото: Олег Переверзев/Новини.LIVE

Спасатели ГСЧС и синоптики Укргидрометцентра обезопасили украинцев о погодной опасности. 10 ноября в некоторых украинских регионах ожидается густой туман.

Об этом сообщает пресс-служба спасателей.

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По их сообщению туман завтра покроет северо-восточные и большинство центральных украинских областей.

"10 ноября в северо-восточных и большинстве центральных областей ночью и утром местами туман. Призываем водителей и пешеходов соблюдать осторожность и соблюдать правила дорожного движения", — говорится в сообщении.

Предостережение от спасателей. Источник: ГСЧС Украины

Также спасатели призвали водителей и пешеходов быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, что ранее в Укргидрометцентре рассказали о том, какая ожидается погода по Украине завтра, 10 ноября. Соответствующий прогноз также появился для жителей Киева и области.