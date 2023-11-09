Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В ГСЧС предупредили водителей об опасности — чего следует опасаться arrow

В ГСЧС предупредили водителей об опасности — чего следует опасаться

9 ноября 2023 21:08
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В ГСЧС предупредили водителей об опасности — чего следует опасаться
Туман на улицах Киева. Фото: Олег Переверзев/Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Спасатели ГСЧС и синоптики Укргидрометцентра обезопасили украинцев о погодной опасности. 10 ноября в некоторых украинских регионах ожидается густой туман.

Об этом сообщает пресс-служба спасателей.

Читайте также:

ГСЧС и синоптики предупреждают о тумане

По их сообщению туман завтра покроет северо-восточные и большинство центральных украинских областей.

"10 ноября в северо-восточных и большинстве центральных областей ночью и утром местами туман. Призываем водителей и пешеходов соблюдать осторожность и соблюдать правила дорожного движения", — говорится в сообщении.

Предостережение от спасателей. Источник: ГСЧС Украины

Также спасатели призвали водителей и пешеходов быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, что ранее в Укргидрометцентре рассказали о том, какая ожидается погода по Украине завтра, 10 ноября. Соответствующий прогноз также появился для жителей Киева и области.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Законопроект о медицинском каннабисе — в Раде рассказали о новых правках - 80x80

Законопроект о медицинском каннабисе — в Раде рассказали о новых правках

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

06:40Цены на металлолом в ноябре. Сколько стоит 1 кг чермета в Украине.

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме