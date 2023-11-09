У ДСНС попередили водіїв про небезпеку — чого варто оберігатися
Рятувальники ДСНС та синоптики Укргідрометцентру застерегли українців про погодну небезпеку. 10 листопада в деяких українських регіонах очікуватиметься густий туман.
Про це повідомляє пресслужба рятувальників.
ДСНС та синоптики попереджають про туман
За їхнім повідомленням, туман завтра вкриє північно-східні та більшість центральних українських областей.
"10 листопада у північно-східних та більшості центральних областей вночі та вранці місцями туман. Закликаємо водіїв та пішоходів бути обережними та дотримуватись правил дорожнього руху", — йдеться у повідомленні.
Також рятувальники закликали водіїв та пішоходів бути обережними, та дотримуватись правил дорожнього руху.
Нагадаємо, що раніше в Укргідрометцентрі розповіли про те, яка очікується погода по Україні завтра, 10 листопада. Відповідний прогноз також з'явився для мешканців Києва та області.
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