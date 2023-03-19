В ГСЧС рассказали, используют ли в Украине вертолеты Super Puma после трагедии в Броварах

Глава ГСЧС Сергей Крук

Украинские спасатели продолжают использовать вертолеты Super Puma после трагической авиакатастрофы в Броварах, в которой погибли высокопоставленные чиновники МВД.

Эту информацию подтвердил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук в эфире телемарафона.

Использование вертолетов после трагедии

Он также заявил, что авиация ГСЧС в настоящее время используется в составе Сил безопасности и обороны, чтобы координировать действия с полицией и военными. Однако Крук отказался комментировать расследование причин авиакатастрофы, отметив, что это не входит в компетенцию Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Авиакатастрофа произошла 18 января в Броварах, когда вертолет ГСЧС, на борту которого находилось руководство МВД, упал и привел к гибели высокопоставленных чиновников. Сейчас Служба безопасности Украины рассматривает три версии причин авиакатастрофы: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета или умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

Однако Государственная служба по чрезвычайным ситуациям не прокомментировала эти версии и ограничилась информацией о продолжении использования авиации в целях координации действий соответствующих служб.

Напомним, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко анонсировал обнародование первых результатов расследования авиакатастрофы в Броварах Киевской области, где погибло бывшее руководство ведомства. Первые результаты расследования будут представлены общественности в конце марта — начале апреля текущего года.