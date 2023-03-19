У ДСНС розповіли, чи використовують в Україні гелікоптери Super Puma після трагедії у Броварах
Українські рятувальники продовжують використовувати гелікоптери Super Puma після трагічної авіакатастрофи в Броварах, в якій загинули високопосадовці МВС.
Цю інформацію підтвердив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук в ефірі телемарафону.
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Використання гелікоптерів після трагедії
Він також заявив, що авіація ДСНС наразі використовується у складі Сил безпеки та оборони, щоб координувати дії з поліцією та військовими. Однак Крук відмовився коментувати розслідування причин авіакатастрофи, наголосивши, що це не входить до компетенції Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Авіакатастрофа сталася 18 січня в Броварах, коли гелікоптер ДСНС, на борту якого перебувало керівництво МВС, впав і спричинив загибель високопосадовців. Наразі Служба безпеки України розглядає три версії причин авіакатастрофи: порушення правил польоту, технічна несправність вертольота чи навмисні дії щодо знищення транспортного засобу.
Проте Державна служба з надзвичайних ситуацій не прокоментувала ці версії та обмежилася інформацією про продовження використання авіації з метою координації дій відповідних служб.
Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко анонсував оприлюднення перших результатів розслідування авіакатастрофи у Броварах Київської області, де загинуло колишнє керівництво відомства. Перші результати розслідування будуть представлені громадськості наприкінці березня — на початку квітня поточного року.