У ДСНС розповіли, чи використовують в Україні гелікоптери Super Puma після трагедії у Броварах

Голова ДСНС Сергій Крук

Українські рятувальники продовжують використовувати гелікоптери Super Puma після трагічної авіакатастрофи в Броварах, в якій загинули високопосадовці МВС.

Цю інформацію підтвердив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук в ефірі телемарафону.

Використання гелікоптерів після трагедії

Він також заявив, що авіація ДСНС наразі використовується у складі Сил безпеки та оборони, щоб координувати дії з поліцією та військовими. Однак Крук відмовився коментувати розслідування причин авіакатастрофи, наголосивши, що це не входить до компетенції Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Авіакатастрофа сталася 18 січня в Броварах, коли гелікоптер ДСНС, на борту якого перебувало керівництво МВС, впав і спричинив загибель високопосадовців. Наразі Служба безпеки України розглядає три версії причин авіакатастрофи: порушення правил польоту, технічна несправність вертольота чи навмисні дії щодо знищення транспортного засобу.

Проте Державна служба з надзвичайних ситуацій не прокоментувала ці версії та обмежилася інформацією про продовження використання авіації з метою координації дій відповідних служб.

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко анонсував оприлюднення перших результатів розслідування авіакатастрофи у Броварах Київської області, де загинуло колишнє керівництво відомства. Перші результати розслідування будуть представлені громадськості наприкінці березня — на початку квітня поточного року.