В ДТЭК рассказали, как энергообъекты подготовили к зиме в Киевской области

Возобновление энергообъектов в Украине. Фото: google.com

В Украине продолжают активно готовиться к отопительному сезону. В Киевской области уже подготовили 4 тыс. км линий электропередач и 300 энергообъектов.

Об этом сообщает ДТЭК.

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В сотрудничестве с областными властями ДТЭК:

отремонтировали около 4 тыс. км линий электропередач;

обновили почти 300 важных энергетических объектов;

еще 3,1 тыс. км линий расчистить от кустарников.

Кроме того, в Киевские области дополнительно сформировали 238 бригад в составе 700 специалистов, готовых в круглосуточном режиме возобновлять электроснабжение после возможных атак российских оккупантов или аварий.

Напомним, что в Киеве 16 октября официально стартовало начало отопительного сезона. До следующей недели отопление будет подано в каждый дом.

Кроме того, компания "ДТЭК Энерго" в рамках подготовки энергосистемы Украины к зиме рассказала о ситуации с ремонтами энергоблоков теплоэлектростанций. Утверждают, что 90% плана выполнено.