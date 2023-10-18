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В ДТЭК рассказали, как энергообъекты подготовили к зиме в Киевской области

18 октября 2023 15:24
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В ДТЭК рассказали, как энергообъекты подготовили к зиме в Киевской области
Возобновление энергообъектов в Украине. Фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине продолжают активно готовиться к отопительному сезону. В Киевской области уже подготовили 4 тыс. км линий электропередач и 300 энергообъектов.

Об этом сообщает ДТЭК.

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В сотрудничестве с областными властями ДТЭК:

  • отремонтировали около 4 тыс. км линий электропередач;
  • обновили почти 300 важных энергетических объектов;
  • еще 3,1 тыс. км линий расчистить от кустарников.

Кроме того, в Киевские области дополнительно сформировали 238 бригад в составе 700 специалистов, готовых в круглосуточном режиме возобновлять электроснабжение после возможных атак российских оккупантов или аварий.

Напомним, что в Киеве 16 октября официально стартовало начало отопительного сезона. До следующей недели отопление будет подано в каждый дом.

Кроме того, компания "ДТЭК Энерго" в рамках подготовки энергосистемы Украины к зиме рассказала о ситуации с ремонтами энергоблоков теплоэлектростанций. Утверждают, что 90% плана выполнено.

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