В ДТЭК рассказали, как энергообъекты подготовили к зиме в Киевской области
В Украине продолжают активно готовиться к отопительному сезону. В Киевской области уже подготовили 4 тыс. км линий электропередач и 300 энергообъектов.
Об этом сообщает ДТЭК.
Какие действия удалось выполнить
В сотрудничестве с областными властями ДТЭК:
- отремонтировали около 4 тыс. км линий электропередач;
- обновили почти 300 важных энергетических объектов;
- еще 3,1 тыс. км линий расчистить от кустарников.
Кроме того, в Киевские области дополнительно сформировали 238 бригад в составе 700 специалистов, готовых в круглосуточном режиме возобновлять электроснабжение после возможных атак российских оккупантов или аварий.
Напомним, что в Киеве 16 октября официально стартовало начало отопительного сезона. До следующей недели отопление будет подано в каждый дом.
Кроме того, компания "ДТЭК Энерго" в рамках подготовки энергосистемы Украины к зиме рассказала о ситуации с ремонтами энергоблоков теплоэлектростанций. Утверждают, что 90% плана выполнено.
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