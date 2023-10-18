У ДТЕК розповіли, як енергооб'єкти підготовили до зими на Київщині
В Україні продовжують активно готуватися до опалювального сезону. У Київській області вже підготували 4 тис. км ліній електропередач та 300 енергооб'єктів.
Про це повідомляє ДТЕК.
Які дії вдалося виконати
У співпраці з обласною владою ДТЕК:
- відремонтували майже 4 тис. км ліній електропередач;
- оновили майже 300 важливих енергетичних об’єктів ;
- ще 3,1 тис. км ліній розчистити від чагарників.
Крім того, в Київські області додатково сформували 238 бригад в складі 700 фахівців, які готові в цілодобовому режимі відновлювати електропостачання після можливих атак російських окупантів чи аварій.
Нагадаємо, що у Києві 16 жовтня офіційно стартував початок опалювального сезону. До наступного тижня опалення буде подано в кожен будинок.
Крім того, компанія "ДТЕК Енерго" у рамках підготовки енергосистеми України до зими розповіла про ситуацію з ремонтами енергоблоків теплоелектростанцій. Стверджують, що 90% плану — виконано.
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