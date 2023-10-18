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У ДТЕК розповіли, як енергооб'єкти підготовили до зими на Київщині

18 жовтня 2023 15:24
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У ДТЕК розповіли, як енергооб'єкти підготовили до зими на Київщині
Відновлення енергооб'єктів в Україні. Фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні продовжують активно готуватися до опалювального сезону. У Київській області вже підготували 4 тис. км ліній електропередач та 300 енергооб'єктів.

Про це повідомляє ДТЕК.

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Які дії вдалося виконати

У співпраці з обласною владою ДТЕК:

  • відремонтували майже 4 тис. км ліній електропередач;
  • оновили майже 300 важливих енергетичних об’єктів ;
  • ще 3,1 тис. км ліній розчистити від чагарників.

Крім того, в Київські області додатково сформували 238 бригад в складі 700 фахівців, які готові в цілодобовому режимі відновлювати електропостачання після можливих атак російських окупантів чи аварій. 

Нагадаємо, що у Києві 16 жовтня офіційно стартував початок опалювального сезону. До наступного тижня опалення буде подано в кожен будинок.

Крім того, компанія "ДТЕК Енерго" у рамках підготовки енергосистеми України до зими розповіла про ситуацію з ремонтами енергоблоків теплоелектростанцій. Стверджують, що 90% плану — виконано.

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