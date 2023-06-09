В ДТЭК рассказали, как меняется энергосистема Украины после подрыва Каховской ГЭС

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. Фото: ДТЭК

Ситуация в украинской энергосистеме стабильна, проблемы с Каховской ГЭС не отразились на генерации электроэнергии. Но, вместе с тем, в вечернее время возможен дефицит мощности.

Об этом исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил в эфире телеканала "Прямий".

Читайте также:

ТЭС вместо ГЭС

После подрыва Каховской ГЭС формат работы украинской энергосистемы изменился.

Хотя сама гидроэлектростанция не работала на нужды украинских потребителей, сейчас приходится уменьшать мощности других ГЭС на Днепре, чтобы уменьшить объем воды, сбрасываемой в Каховское водохранилище.

Баланс энергосистемы содержится с помощью тепловых электростанций.

Ситуация в энергосистеме

Сейчас, по словам Сахарука, генерация электроэнергии достаточна для покрытия всех потребностей потребителей.

Но в то же время ситуация в Украине остается непростой, поэтому в вечерние часы пик может возникать дефицит мощности.

Это связано с тем, что к системе сейчас подключено ограниченное количество энергоблоков.

Напомним, что еще 7 июня в Укрэнерго заявили, что в Украине планируется изменить режим работы гидроэлектростанций, чтобы уменьшить объем воды, поступающей в Каховское водохранилище. Кроме того, совместно с Укргидроэнерго рассматривают сценарии дальнейшей сбалансированной работы энергосистемы, учитывая последствия разрушения Каховской ГЭС.