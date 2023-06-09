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У ДТЕК розповіли, як змінюється енергосистема України після підриву Каховської ГЕС

9 червня 2023 10:48
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У ДТЕК розповіли, як змінюється енергосистема України після підриву Каховської ГЕС
Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. Фото: ДТЕК
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Ситуація в українській енергосистемі стабільна, проблеми із Каховською ГЕС не позначилися на генерації електроенергії. Але, разом з тим, у вечірні часи можливий дефіцит потужності.

Про це виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук заявив у ефірі телеканалу "Прямий".

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Після підриву Каховської ГЕС формат роботи української енергосистеми дещо змінився.

Хоча сама гідроелектростанція не працювала на потреби українських споживачів, зараз доводиться зменшувати потужності інших ГЕС на Дніпрі, аби зменшити об’єм води, що скидається до Каховського водосховища.

Баланс енергосистеми втримується за допомогою теплових електростанцій.

Ситуація в енергосистемі

Зараз, за словами Сахарука, генерація електроенергії достатня для покриття усіх потреб споживачів.

Але, разом з тим, ситуація в Україні залишається непростою, тому у вечірні години пік може виникати дефіцит потужності.

Це пов’язано із тим, що до системи зараз підключено обмежену кількість енергоблоків.

Нагадаємо, що ще 7 червня в Укренерго заявили, що в Україні планують змінити режим роботи гідроелектростанцій, щоб зменшити об'єм води, яка надходить у Каховське водосховище. Окрім того, спільно з Укргідроенерго розглядають сценарії подальшої збалансованої роботи енергосистеми, враховуючи наслідки руйнування Каховської ГЕС.

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