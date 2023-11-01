Во Франковске обнаружили гепатит А, среди больных есть дети

Медицинский работник настраивает оборудование. Иллюстративное фото: УНИАН

В Ивано-Франковске обнаружили семь человек, заболевших гепатитом А, среди них есть трое детей. Их госпитализировали в областную клиническую инфекционную больницу.

Об этом сообщила заместитель генерального директора медучреждения Наталья Демина в комментарии для "Суспільне".

Читайте также:

Какое состояние у пациентов

"Дети — в возрасте шести-семи лет. Есть такие, что в 5-6 классах. Все пациенты из Ивано-Франковска. Их состояние — средней тяжести. Тяжелых нет. Есть больные, которых госпитализировали 31 октября и 1 ноября", — отметила она.

Статистика в регионе по распространению болезни

По словам директора Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Татьяны Джус, начиная с 2023 года в регионе 12 человек переболели гепатитом A, среди них был один ребенок.

"Цифра 12 ни о чем не свидетельствует. Но с точки зрения эпидемиологии мы на подножии пика заболеваемости вирусных гепатитов. Особенно гепатита A, потому что он имеет цикличность в пять-семь лет. У нас последние вспышки этой болезни регистрировались в 2017-2018. Если сравнивать с 2022 годом, то есть рост заболеваемости", — отметила она.

Она объяснила, что в Ивано-Франковской области есть условия распространения этой инфекции.

"Это потому, что в целом в нашей области интенсивность эпидемиологического процесса в среднем выше, чем по Украине", — добавила Джус.

Напомним, в Винницкой области уже зарегистрировано 247 сообщений о больных гепатитом А. У 207 больных лабораторно подтвердили наличие болезни.