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У Франківську виявили гепатит А, серед хворих є діти

1 листопада 2023 20:14
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Франківську виявили гепатит А, серед хворих є діти
Медична працівниця налаштовує обладнання. Ілюстративне фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Івано-Франківську виявили семеро людей, які захворіли на гепатит А, серед них є троє дітей. Їх шпиталізували до обласної клінічної інфекційної лікарні.

Про це повідомила заступниця генерального директора медзакладу Наталія Дьоміна в коментарі для "Суспільне".

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"Діти — віком шести-семи років. Є такі, що у 5-6 класах. Всі пацієнти з Івано-Франківська. Їхній стан — середньої важкості. Важких немає. Є хворі, яких госпіталізували 31 жовтня та 1 листопада", — зазначила вона.

Статистика в регіоні щодо поширення хвороби

За словами директора Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяни Джус, починаючи з 2023 року в регіоні 12 людей перехворіли на гепатит A, серед них була одна дитина. 

"Цифра 12 ні про що не свідчить. Але з точки зору епідеміології ми на підніжжі піку захворюваності вірусних гепатитів. Особливо — гепатиту A, тому що він має циклічність у п'ять-сім років. У нас останні спалахи цієї хвороби реєструвалися у 2017-2018 роках. Якщо порівнювати з 2022 роком, то є ріст захворюваності", — зауважила вона.

Вона пояснила, що у Івано-Франківській області є умови для поширення цієї інфекції.

"Це тому, що загалом у нашій області інтенсивність епідеміологічного процесу в середньому є вищою, ніж по Україні", — додала Джус. 

Нагадаємо, у Вінницькій області вже зареєстровано 247 повідомлень про хворих на гепатит А. У 207 хворих лабораторно підтвердили наявність хвороби.

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