Катер OCEA. Фото: Диалог UA

Во Франции началось строительство патрульных катеров FPB98MKI для Морской охраны Государственной пограничной службы Украины. На фотографиях, которые появились в социальных сетях, можно увидеть один из катеров у причала, а остальные — на территории судостроительного предприятия.

Об этом сообщает сайт "Милитарный".

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Катера, построенные французской компанией OCEA, проходят ходовые испытания в море, а также тестирование установленного на них оборудования, чтобы убедиться в готовности к эксплуатации. Строительство катеров будет реализовано в соответствии с соглашением между OCEA и Министерством внутренних дел Украины. Как сообщается, Украина заказала 20 катеров FPB98MKI, 5 из которых планировалось построить на территории Украины.

Новые катера будут использоваться для охраны морских границ Украины и защиты ее суверенитета. В частности, они будут обеспечивать безопасность при выполнении пограничных задач, контролировать соблюдение морских законов, бороться с контрабандой и незаконными миграционными потоками.

Заказ катеров свидетельствует о растущей потребности Украины в укреплении своих морских сил и защите своих интересов на море. Это также является частью украинской программы модернизации вооруженных сил, направленной на обновление и улучшение военной техники и обеспечение безопасности страны.

Напомним, что лидер Китая Си Цзиньпин, недавно принимавший в Пекине французского президента Эммануэля Макрона, заявил о готовности помочь разрешить "украинский кризис". Лидер Китая заявил, что готов выслушать предложения Франции.