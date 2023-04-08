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У Франції продовжується будівництво катерів OCEA для України, — ЗМІ

8 квітня 2023 13:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Катер OCEA. Фото: Діалог UA
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Франції продовжується будівництво патрульних катерів FPB98MKI для Морської охорони Державної прикордонної служби України. На фотографіях, що з'явилися у соціальних мережах, можна побачити один із катерів біля причалу, а решту — на території суднобудівного підприємства.

Про це повідомляє сайт "Мілітарний".

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Катери, збудовані французькою компанією OCEA, проходять ходові випробування в морі, а також тестування встановленого на них обладнання, щоб переконатися у готовності до експлуатації. Будівництво катерів буде реалізовано відповідно до угоди між OCEA та Міністерством внутрішніх справ України. Як повідомляється, Україна замовила 20 катерів FPB98MKI, 5 з яких планувалося збудувати на території України.

Нові катери використовуватимуться для охорони морських кордонів України та захисту її суверенітету. Зокрема, вони забезпечуватимуть безпеку при виконанні прикордонних завдань, контролюватимуть дотримання морських законів, боротимуться з контрабандою та незаконними міграційними потоками.

Замовлення катерів свідчить про зростаючу потребу України у зміцненні своїх морських сил та захист своїх інтересів на морі. Це також є частиною української програми модернізації збройних сил, спрямованої на оновлення та покращення військової техніки та забезпечення безпеки країни.

Нагадаємо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін, який нещодавно приймав у Пекіні французького президента Еммануеля Макрона, заявив про готовність допомогти вирішити "українську кризу". Лідер Китаю заявив, що готовий вислухати пропозиції Франції.

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