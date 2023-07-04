В Генштабе предупредили о возможной провокации на ЗАЭС в ближайшее время

Запорожская атомная станция. Фото: google

Вооруженные Силы Украины официально сообщили о возможной провокации на ЗАЭС в ближайшее время, которую могут совершить оккупанты. Сегодня, 4 июня, на территории третьего и четвертого энергоблоков российские террористы, вероятно, разместили взрывчатку.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Вероятная провокация на ЗАЭС

"По оперативной информации, сегодня, на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, подобные взрывным устройствам. Их подрыв не должен повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины. Об этом и дезинформируют российские СМИ и телеграмм- каналы", — говорят в Генштабе.

Российские оккупанты, вероятно, хотят обвинить Украину в провокации, но в ВСУ призывают украинское общество не доверять этому.

"Вооруженные Силы Украины не нарушают нормы международного гуманитарного права, отслеживают и контролируют ситуацию и готовы действовать при любых условиях. Никакая провокация врага не пройдет", — отмечают в Генштабе.

Сообщения Генштаба. Фото: скриншот

Напомним, что российские оккупанты как гражданские, так и военные начали выезжать с территории Запорожской АЭС и города Энергодар. Последней датой выезда в Крым оккупанты назвали 5 июля.