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В Генштабе предупредили о возможной провокации на ЗАЭС в ближайшее время

4 июля 2023 19:51
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Генштабе предупредили о возможной провокации на ЗАЭС в ближайшее время
Запорожская атомная станция. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вооруженные Силы Украины официально сообщили о возможной провокации на ЗАЭС в ближайшее время, которую могут совершить оккупанты. Сегодня, 4 июня, на территории третьего и четвертого энергоблоков российские террористы, вероятно, разместили взрывчатку.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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"По оперативной информации, сегодня, на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, подобные взрывным устройствам. Их подрыв не должен повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины. Об этом и дезинформируют российские СМИ и телеграмм- каналы", — говорят в Генштабе.

Российские оккупанты, вероятно, хотят обвинить Украину в провокации, но в ВСУ призывают украинское общество не доверять этому.

"Вооруженные Силы Украины не нарушают нормы международного гуманитарного права, отслеживают и контролируют ситуацию и готовы действовать при любых условиях. Никакая провокация врага не пройдет", — отмечают в Генштабе.

 

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Сообщения Генштаба. Фото: скриншот

Напомним, что российские оккупанты как гражданские, так и военные начали выезжать с территории Запорожской АЭС и города Энергодар. Последней датой выезда в Крым оккупанты назвали 5 июля.

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