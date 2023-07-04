У Генштабі попередили про можливу провокацію на ЗАЕС найближчим часом

Запорізька атомна станція. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Збройні Сили України офіційно повідомили про можливу провокацію на ЗАЕС найближчим часом, яку можуть вчинити окупанти. Сьогодні, 4 червня, на території третього та четвертого енергоблоків російські терористи, ймовірно, розмістили вибухівки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Ймовірна провокація на ЗАЕС

"За оперативною інформацією, сьогодні, на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Про це і дезінформують російські ЗМІ та телеграм-канали", — кажуть у Генштабі.

Російські окупанти, ймовірно, хочуть звинуватити Україну у вчиненій провокації, але у ЗСУ закликають українське суспільство не довіряти цьому.

"Збройні Сили України не порушують норм міжнародного гуманітарного права, відстежують та контролюють ситуацію і готові діяти за будь-яких умов. Жодна провокація ворога не пройде", — наголошують у Генштабі.

Повідомлення Генштабу. Фото: скриншот

Коментар від Центру стратегічних комунікацій

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки звернув увагу, що сьогодні російські Telegram-канали почали поширювати інформацію про імовірність підриву енергоблоків Запорізької АЕС. У Центрі припустили, що ворог може готувати провокацію на ЗАЕС і хоче звинуватити Україну в обстрілі

"Сьогодні на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків Запорізької АЕС розмістили сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Про це і дезінформують російські ЗМІ та телеграм-канали. ЗСУ не порушують норм міжнародного гуманітарного права, відстежують та контролюють ситуацію і готові діяти за будь-яких умов. Жодна провокація ворога не пройде", — наголошується у повідомленні.

Повідомлення російських Telegram-каналів про провокацію на ЗАЕС

Інформація від партизанів

Агенти партизанської організації "АТЕШ" повідомляють про дивну активізацію окупантів у районі ЗАЕС. Зокрема, повідомляється, що Енергодаром і Маріуполем постійно їздять мобільні радіаційні лабораторії, передані Воронезькою областю Росії.

Лабораторія у Енергодарі. Фото: t.me/atesh_ua

"Для чого їм це? Невже вони щось вивезли із ЗАЕС через морський порт? Крім того, за інформацією військової розвідки України, окупанти мають вивести персонал зі станції до 5 липня", — йдеться у повідомленні.

У організації також нагадують, що останніми днями РФ розпочала масовану кампанію зі звинувачення України у підготовці провокації на ЗАЕС.

"Важливо пам'ятати аксіому — якщо Росія в чомусь звинувачує Україну, то вона сама це планує зробити. Але ми не залишаємо надії, що Росія відмовиться від цього безумства", — зазначається у повідомленні.

Повідомлення "АТЕШ" про підготовку провокації на ЗАЕС

Нагадаємо, що російські окупанти — як цивільні, так і військові — почали виїжджати з території Запорізької АЕС та міста Енергодар. Крайньою датою виїзду до Криму окупанти назвали 5 липня.